Escándalo en Televisa: Queen Buenrostro expone maltratos de Brandon en VIDEO; él responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el reconocido influencer y estrella de TV, Brandon Castañeda, está dando de que hablar y puso a Televisa en el centro del escándalo, debido a que su famosa expareja, la youtuber y empresaria mexicana, Queen Buenrostro, a través de sus redes sociales expone sus maltratos en VIDEO, por lo cual, el exintegrante del programa Hoy, también empleó sus cuentas para responder contundentemente.

Durante la noche del pasado 12 de abril de este 2025, el nombre de Daniela Buenrostro, mejor conocida como 'Queen', comenzó a resonar, pues exhibió un video en el que se escucha una discusión con Brandon, en él que él acepta haberle pegado y ahorcado, mientras que ella llora: "Hice lo que tuve que hacer", se escucha que dice el actor a lo que ella responde: "¿Por eso me ahorcas, me pegas, me das una cachetada?", a lo que él supuestamente contesta con frases como: "Cállate, te lo merecías. Te debería hacer algo peor".

Pero eso no fue todo, ya que este domingo 13 de abril, declaró en su cuenta de Instagram ha estado subiendo declaraciones y fotos de los presuntos maltratos del exintegrante de Wapayasos, en el que se le pueden ver varios moretones en los brazos, el labio partido, una mano inflamada y también cuando supuestamente él estrelló su celular, como prueba de la manera tan violenta en que reacciona a lo que no le gusta.

Daniela, en un video, compartió su testimonio, en el que afirmó que por mucho tiempo tuvo miedo a las amenazas del exintegrante de Las Estrellas Bailan en Hoy, y aunque decía que iba a exponer la verdad, se dejaba envolver por la manipulación de Brandon, al cual tachó de narcisista, asegurando que la culpa de todo lo que ha pasado: "Pero lo de ayer y lo de hoy fue la gota que derramó el vaso. Ya no puedo, perdónenme, pero ya no puedo. Amé tanto que esta es la única forma de no volver. De verdad, ya no puedo. Lo siento mucho, pero ya no puedo. De verdad, ya no puedo".

Ante esto, le expresó al exparticipante de Guerreros 2020 que hiciera lo que quisiera, que la expusiera como una loca y que subiera las manipulaciones que quisiera en sus redes sociales para hacer creer cosas que no son, como que ella era la "loca que le pegaba", cuando solo lo hizo para defenderse: "Que yo era la loca, que yo era la que empezaba cosas. Perfectamente, sabes que yo nunca jamás me atreví a ponerte una mano encima si no era para defenderme. Haz lo que quieras, hazme ver como la loca. Okay, estoy loca".

Queen expone los golpes de Brandon. Instagram @queenbuenrostro

Le quiero pedir una disculpa pública a todas las mujeres que han pasado por lo mismo. Una disculpa publica a mis ex amigos, no fue la manera de exponer mi vida privada cuando yo les pedí que me dejaran hablar a mí, pero gracias por estar cuando más los necesite y perdón por hacerlos quedar como mentirosos", agregó en Queen.

Por su parte, el exparticipante de La Venganza de los Ex, salió a defenderse, afirmando que solo podía darle las gracias de que haya hecho eso, de que subiera ese video, fotos y mensajes, para poder sentirse libre de ella y que expondría su verdadero rostro ante todos: "Más de un año amenazándome con subir tu video, y lo único que puedo decirte por ahora, es gracias, porque ahora más que nunca, me siento liberado de ti, y tranquilos, porque pronto conocerán el verdadero rostro".

Brandon responde a acusaciones de violencia. Instagram @brandondco

Fuente: Tribuna del Yaqui