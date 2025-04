"Estudiar no era para mí": Famosa actriz de Televisa confiesa que se graduó a los 33 años

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Natasha Dupeyrón famosa actriz de Televisa que protagonizó De pocas pocas pulgas confesó a través de sus redes sociales que en realidad trabajó desde muy pequeña en el medio artístico y nunca pensó que sería capaz de estudiar, puesto que sentía que no era buena para eso, por lo tanto recién a sus 33 años se graduó de la preparatoria y dio a conocer su logró a todos sus seguidores de Instagram.

"Hoy recibí mi certificado de preparatoria. Con 9.5 de promedio. ¡Nunca imaginé que iba a escribir algo así! Cuando era niña, no fui a la escuela. Trabajé desde muy chica y crecí con la idea de que estudiar no era para mí. Que no podía. Que no servía para eso. Me daba miedo estar en una reunión y que hablaran de cosas que yo no entendía. Me daba miedo preguntar. Me daba miedo fallar", afirmó la exintegrante de la agrupación EME 15.

Además, la joven señaló que una experiencia pasada le hizo sentir realmente dolor, se trata de cuando en una ocasión intentó estudiar música con mucha ilusión, pero debido a que no tenía concluida su preparación académica no la dejaron entrar. Por consiguiente, añadió que eso provocó que considerara que estaba limitada y sin opciones. Es así que terminó cayendo en un bucle de baja autoestima y se convenció de que jamás podría lograrlo.

Dupeyrón contó que llegó a pensar en rendirse

"Pero hace un año, después de mucha terapia, me atreví. Empecé a estudiar. Me dio miedo, dejé trabajos para poder concentrarme, estudié horas, me frustré, me juzgué, me quise rendir... Pero seguí y algo cambió. Me enamoré de la física, aprendí que soy buena para las matemáticas (¡el álgebra es mi pasión!) Me emocioné con la historia, la filosofía, la psicología. Aprendí de derecho, sociología, literatura, estructura socioeconómica de México y biología", relató Natasha, una de las estrellas más reconocida de los 2000s.

Finalmente, le agradeció Mónica Balderas, una maestra que conoció durante este proceso, por ser una guía para su persona y también por darle confianza en este nuevo reto de vida. No obstante, la activista mexicana dejó en claro que hoy tiene opciones, que aprendió que puede conseguir lo que se proponga y reconoció a todos aquellos que fueron una gran fortaleza en el transcurso de su preparación académica.

Fuente: Tribuna