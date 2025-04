¿Expuso a Gabriel Soto como Irina Baeva? Geraldine Bazán da fuerte noticia de infidelidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más, Geraldine Bazán dio mucho de que hablar al sincerarse, como no suele hacerlo casi nunca, con temas de su vida privada, y recientemente dio una fuerte noticia sobre las infidelidades en su vida que dejó a más de uno en completo estado de shock, pues la actriz de Televisa sin censura reveló si fue de victima a victimaría, ¿acaso expuso a Gabriel Soto como lo hizo Irina Baeva?

A casi un año de que Soto confirmara que él y la actriz rusa estaban separados, Irina decidió destapar la verdad, y durante su entrevista en el programa Montse y Joe, declaró que su relación no terminó porque Gabriel estuviera enfermo y ella no quisiera cuidarlo, sino que fueron por infidelidades de parte de él y violencia de diferentes tipos, que ella no notaba hasta poco antes de terminar. Asegura que nunca le pegó, pero sí ejerció verbal y emocional.

Durante su más reciente participación en Miembros Al Aire, Bazán siguió el lineamiento tan sincero, crudo y con un toque de humor negro, las dinámicas con los presentadores del programa, por lo cual, cuando se tocó el tema sobre las infidelidades, señalaron que ahora querían saber si ella en algún momento le puso los cuernos a una pareja, a lo que ella entre risas que jamás, y tal vez debió de haberlo hecho: "No, la neta, no. La verdad es que yo no he sido infiel, tal vez eso me faltó".

Como era de esperarse, le tocaron el tema de la separación de los protagonistas de Vino El Amor, pero como ya es costumbre esta se negó a hablar al respecto, pero ante la insistencia por saber que pensaba que estuviera con su expareja, Giovanni Medina, siendo la segunda con la que se involucra sentimentalmente, Bazán simplemente soltó una risa nerviosa y respondió: "¿A poco? Pues está chistoso, ¿no?".

Finalmente, dejó en claro que tras varios meses libre de compromisos, sí está abierta al amor y encontrar pareja, pero una pareja que sea un hombre de verdad no que tenga 50 años y parezca un niño: "Yo lo que sí, no importa la edad, que sea hombre, no un niño. Eso sí, no tiene nada que ver la madurez con la edad. Hay unos de 50 que, por Dios, que los ayuden, y hay chavos de 35, 36 que son independientes. Eso quiero, un hombre. No importa la edad". Aunque no dio nombres, muchos afirman que fue una indirecta muy directa contra Soto.

Fuente: Tribuna del Yaqui