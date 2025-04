Más enamorados que nunca lucen Laura Flores y Lalo Salazar durante paseo romántico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de todos los rumores que han envuelto últimamente a Laura Flores y Lalo Salazar ahora se les pudo apreciar luciendo felices mientras transitaban por las calles de Ciudad de México. Todo parece indicar que ni los dramas del espectáculo los han podido separar, esto con relación a los chismes que se difundieron el mes pasado donde se decía que Flores y Salazar tenía problemas familiares porque sus hijos no aceptaban la relación.

Lo anterior, es con relación a las aseveraciones que se realizaron en el programa Dulce y Picosito de Flor Rubio, puesto que el periodista Joel O'Farril afirmó que una fuente le había compartido que los artistas ya hasta estaban pensando en boda, pero terminó por añadir que la del asunto es la hija de Lalo, quien no estaba de acuerdo con que su padre mantuviera un noviazgo con Laura.

Es así que el asunto se puso más fuerte cuando Analu Salazar, conductora de televisión y radio, también apoyó la versión de O'Farril, asegurando que la primogénita de Lalo le recomendaba ser más discreto y no exponerse demasiado públicamente. No obstante, a pesar de que ya pasó un mes el músico y la actriz no han confirmado ni negado nada; asimismo, no han tocado el tema en ninguna de sus plataformas oficiales.

Famosos felicitaron a la feliz pareja

Más enamorados que nunca

De acuerdo con información de El Universal, la protagonista de Piel de Otoño se encuentra en México por una telenovela que está realizando, aunque a través del video donde se les ve muy felices a los novios ella dejó en claro que lo mejor de todo es que podía compartir esos momentos con Eduardo: "Les comparto uno de nuestros momentos, así felices caminando juntos y eso sí siempre riendo", afirmó la cantante en su cuenta de Instagram.

Finalmente, hubo algunas celebridades que comenzaron a felicitarlos en la publicación, tales como la icónica Maribel Guardia, la empresaria mexicoestadounidense, Lucía Méndez y por supuesto no se podía quedar atrás la intérprete de Maldita primavera, Yuri. Además, en las últimas horas se añadió la actriz y modelo venezolana, Marjorie de Sousa, quien le puso a la estrella de Televisa un emoji con ojos de corazón.

