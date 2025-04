"Me hizo daño": Martha Figueroa habló pestes de Pati Chapoy antes de su esperado reencuentro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas horas se ha viralizado en las redes sociales una imagen que compartió Pati Chapoy para presumir que se había reencontrado con dos famosos exconductores del programa de Ventaneando. Resulta que la reconocida periodista publicó una fotografía de la reunión que tuvo con Juan José Origel y Martha Figueroa, quienes formaron parte del elenco original de su programa de espectáculos.

Sin embargo, algo que ha llamado mucho la atención de este reencuentro es que en el pasado, Martha se expresó pésimo de la famosa conductora de TV Azteca. Como se recordará, la actual presentadora de Televisa ha contado en diversas ocasiones que Pati le hizo la vida imposible cuando salió del equipo de Ventaneando, por lo cual llegó a mencionar que no sentía nada de cariño por quien fue su maestra en esta carrera.

En una entrevista con 'El Burro' Van Rankin, así se refirió Figueroa a su exjefa: "Si la veo, le digo 'cómo estás, qué bueno, órale, sale, cuídate', de que no la quiero, no la quiero, pero de que la saludo". Asimismo, dijo que a la única persona de Ventaneando a la que le tiene cariño es Pepillo Origel: "No la quiero, tampoco me vale, me cae bien, pero no le tengo un cariño como a 'Pepillo' que lo adoro. Ellos me dejaron de hablar, Pedrito me dejó de hablar, pero la otra me hizo daño".

Elenco original del programa 'Ventaneando'

De hecho, Martha no ha vuelto a pisar el foro de Ventaneando desde que dejó el programa, mientras que Origel sí ha sido invitado al set para celebrar aniversarios. Es por ello que ha llamado mucho la atención que la conductora del Canal Unicable haya aceptado reencontrarse con Chapoy, aunque hasta el momento se desconoce si fue una reunión fortuita o si se trató de algo planeado.

Asimismo, es importante resaltar que Martha no publicó la foto de su reencuentro con Pati, mientras que Pepillo y la periodista sí lo hicieron. Esto fue lo que escribió la líder de Ventaneando a través de su cuenta de Instagram, para presumir su reencuentro con sus exconductores: "Hace 29 años @juanjoseorigel @figuerolas y @tiopedritosola iniciamos @ventaneandouno que alegría reunirnos… ", dijo Pati, recibiendo decenas de Me Gusta.

Martha Figueroa se reencontró con Pati Chapoy

Fuente: Tribuna