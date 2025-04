¿Pleito en los Pinal? Sylvia Pasquel da inesperada noticia sobre herencia de Silvia Pinal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Sylvia Pasquel, acaba de brindar una entrevista ante varios medios de comunicación, en donde se volvió a sincerar sobre el proceso legal que se está realizando con la herencia de Silvia Pinal, a cinco meses de su tan lamentable deceso el 28 de noviembre del 2024, dando una inesperada noticia con dicho tema, ¿acaso hubo pleito en los Pinal?

Durante su llegado al teatro, para amadrinar el estreno de la nueva obra del productor, Iván Cochegrus, amigo de la familia, Pasquel atendió a la prensa con calma para responder todas las preguntas, como el proceso que llevan para la Fundación Silvia Pinal, que comenzó junto a Alejandra Guzmán mientras que su madre seguía con vida. Pese a la insistencia, Pasquel declarí que no hablará de eso por el momento.

Por otro lado, al ser cuestionada sobre el legado que dejó su madre en Televisa, en el cine, teatro y más, con su legado, la actriz de melodramas, declaró que todo estaba en orden y que era la Asociación Nacional Intérpretes, la que manejaba todo con respecto a los derechos y los cobros de esto: "Sí (todo está en orden), sí, todo eso lo maneja la ANDI, la ANDI se encarga de cobrar todos los derechos y nada más le habla a todos los herederos para que pasen a cobrar su chequecito. Todo está en orden".

Con respecto a si ya recibió su herencia y si harían algo con la imagen de su madre, la actriz de Los Ricos También Lloran, declaró que por ahora no pueden hacer nada, que el hacer válido un testamento lleva un proceso importante, del que apenas están en la primera parte: "Ahorita estamos todos con muchos pendientes por resolver. Es que se tardan muchísimo, ustedes creen que es como en las novelas, que llegan, leen el testamento y ya todo el mundo contento con sus cosas, no, es todo un proceso, apenas estamos en el primer proceso".

Una vez más negó pleitos con Alejandra o con Luis Enrique Guzmán, destacando que entre los avalúos, los temas legales, que todo se cumpla como se estipuló, se podría llevar un año, señalando que por lo menos ella, es feliz con lo que le dejó su madre en el testamento: "Yo estoy feliz, me encanta lo que me heredó, yo no tengo broncas con lo que me heredaron, son cosas muy sencillas que me encantaron".

Fuente: Tribuna del Yaqui