Yeri Mua impacta con sus declaraciones de Ángela Aguilar tras comparaciones por este VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica cantante e influencer, Yeri Mua, acaba de brindar unas declaraciones para Venga la Alegría y otros medios de comunicación, en las que no duro en responder a las comparaciones que le hicieron hace un par de semanas con la polémica cantante de regional mexicano, Ángela Aguilar, por un VIDEO en redes sociales, impactando con sus declaraciones sobre la joven.

La reconocida esposa de Christian Nodal, hace un par de semanas presumió su inesperado cambio de 'look' y como se lo cuida con su estilista de confianza, el cual también la maquilló y peino, presumiendo en sus redes sociales el resultado final. En este material se ve como le acomoda el cabello a la joven, que para complementarlo usó un corset ajustado morado y unos pantalones de mezclilla, con un maquillaje nude, pero intenso.

En el video compartido, además de ver el cambio tan drástico, de atuendos y vestidos típicos mexicanos, a algo más juvenil y actual, con un maquillaje moderno, la hija menor de Pepe Aguilar, también colocó de fondo de el tema Chiquita, de Neton Vega & Tito Double P. Todo esto mezclado hizo que los internautas estallaran en su contra, debido a que señalan que ella siempre se burló de esa música como de ese estilo.

A través de comentarios en su cuenta de Instagram y en la viralización el video en la red social X, antes conocida como Twitter, señalaron que le estaba queriendo copiar su estilo a Yeri Mua, debido a que ya no quería que le recordaran a las dos exparejas famosas de su ahora esposo, la mexicana Belinda y la argentina Cazzu, ya que desde enero de este 2025 está probando con diferentes estilos.

Esa canción no la puedes escuchar con tu abuelita". Nunca ha tenido estilo propio". Se parece a Yeri MUA, pero Yeri MUA está más hermosa". ¿No que no le gustaba la música de hoy?". Yeri MUA versión Temu".

Ante todo esto, Yeri Cruz Varela, más conocida en el mundo artístico como Yeri MUA, durante su encuentro con la prensa, como Venga la Alegría, aseguró que no creía que le estuviera copiando, señalando que a ella todo el tiempo querían achacarle el estilo de otras celebridades o de incluso objetos, impactando al pedir que la dejen: "No creo (que me esté imitando). Ni al caso. A mí me comparan con todo, con hombres, mujeres, chanclas, zapatos, perfumes, con todo. Ya estoy acostumbrada, (me comparan) con todo tipo de ser".

Fuente: Tribuna del Yaqui