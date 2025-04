Yordi Rosado expone a Irina Baeva al llorar por romance con Gabriel Soto: "Pagué caro"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que Irina Baeva exhibieron oscuros secretos de su relación al lado con Gabriel Soto, el periodista y también comediante, Yordu Rosado, acaba de compartir en sus redes sociales el fragmento de una entrevista, en el que se ve a la rusa llorando por su romance con el reconocido galán de Televisa, mientras que afirma que ella se enamoró profundamente de él, pero estaba "pagando muy caro" las consecuencias de ese enamoramiento.

Hace un par de días, el mundo del espectáculo quedó en shock, cuando en entrevista en el programa de Montse y Joe, Irina confesó que terminó su relación amorosa con Soto, debido a que él la había violentado, además de sus múltiples infidelidades, como la de Cecilia Galliano: "Hasta el día de hoy que volteo a ver y me acuerdo, inclusive como la sensación, el cómo me sentía, lo que estaba pasando. Híjole, de verdad digo, wow, ¿cómo pude haber permitido tanto?".

Después de todo el revuelo que se generó por ello, el actor de Mi Camino Es Amarte, mediante su equipo legal mandó un muy breve comunicado a People en Español, en el que aseguraron que Soto no tenía que dar ninguna declaración al respecto, debido a que era un hombre que estaba en otro punto de su vida y no iba a hablar de terceras personas: "(Gabriel) dice que no dará ninguna declaración más, porque (él) no habla ya de terceras personas".

Yordi comparte fragmento de Irina llorando por Gabriel. Instagram @yordirosadooficial

Ahora, aprovechando esta serie de dimes y diretes el exintegrante de Otro Rollo, compartió parte de la entrevista de Baeva en su cuenta de Instagram, en el que recuersa que ella lloró contando lo mucho que la rompieron "emocionalmente" con todo el hate que le cayó por ese romance: "Hay mil versiones y mil mentiras. Yo lo único que te puedo decir ahí es sí, a lo mejor fue precipitado, a lo mejor fue un error que pagué muy caro; que lo sigo haciendo al día de hoy".

Como lo hizo a lo largo de sus casi siete años con Soto, la actriz de Vino el Alor, afirmó que Geraldine Bazán y Gabriel ya estaban separados cuando ella dio entrada a algo más con Gabriel, asegurando que su historia comenzó sin ser una tercera en discordia con la madre de las dos hijas que tuvo el actor de melodramas: "Que lo hice por amor. Me enamoré. Me enamoré de un hombre que estaba separado, que sí tenía una historia… pero así pasó".

