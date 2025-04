"Agresora familiar": Exsuegra de Gabriel Soto ataca a Irina Baeva tras acusarlo de infiel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varios días el nombre de Gabriel Soto ha estado en todos los titulares de la prensa debido a que su exesposa Irina Baeva lo acusó de haberle sido infiel en varias ocasiones y lo tachó de mentir sobre la verdadera razón sobre su separación. Tras toda la controversia que se armó a raíz de esta situación, quien salió a dar su opinión fue Rosalba Ortiz, quien fuera suegra del famoso galán de Televisa.

Como era de esperarse, la madre de Geraldine Bazán saltó en defensa de Gabriel expresando que, a pesar de las diferencias y controversias pasadas, el actor mexicano continúa siendo el padre de sus nietas y merece respeto, por lo que recomendó a la artista rusa enfocarse en su profesión en lugar de hablar sobre su vida privada. Además, le recordó la polémica forma en la que inició su romance con Gabriel, pues presuntamente este le fue infiel a su hija:

No, no que yo sepa, no lo creo. Este, la verdad, no sé y no tengo por qué opinar. Si ella fue la primera agresora, ¿no? Sé que… y agresora familiar", dijo doña Rosalba en entrevista para la cadena Telemundo.

Además, la representante de varios artistas agregó: "Eso ya es pura publicidad, o sea, es querer seguir estando en el foco, ya mejor dedícate a trabajar, como te dije alguna vez, busca sí, reconocimiento de estos premios que te lo dan por tu trabajo, por tu trascendencia, por el ejemplo que das a los demás. Ya el estar haciendo manifestaciones así, ya no queda. Yo creo que ya el daño se hizo".

Irina Baeva acusó a Gabriel Soto de haberle sido infiel

Y sin olvidar que no es la primera vez que Soto es señalado por engañar a sus parejas, doña Rosalba recalcó que en este momento cuenta con su respaldo. "Yo te defiendo, mi querido Gabriel, porque eres el padre de mis nietas y, ¿por qué no?, sigue siendo de la familia. Pero sí, te faltó tu mamá para que ella te dijera: 'cuidado, ponte en el lugar de la otra persona'".

En tanto que en una entrevista para el programa Venga la Alegría, Ortiz alzó la voz en contra de Giovanni Medina, quien presuntamente es pareja de Irina: "Me mandó un mensajito y dijo que si hablaba de él, me iban a demandar, que porque tiene su nombre registrado". En ese sentido, les dio una recomendación a los miembros de la prensa: "Ya ni lo nombren, ya ni lo entrevisten".

Finalmente, la mamá de Geraldine descartó que el abogado haya tenido un romance con la actriz y le envió un contundente mensaje a través de las cámaras: "Mi hija nunca tuvo nada qué ver con él, lo repito, así que no forma parte de ser un tercero, entonces a mí no me mandes mensajes amenazantes".

Fuente: Tribuna