Alejandra Capetillo se casa por el civil; Eduardo Capetillo y Biby brillan por su ausencia

Ciudad de México.- La joven Alejandra Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, contrajo matrimonio civil con su prometido, el libanés Nader Shoueiry, el pasado viernes 11 de abril en Madrid, España, según ha informado la propia joven este lunes 14 de abril. La creadora de contenido mexicana recurrió a su perfil de Instagram para publicar algunas imágenes de la significativa ceremonia y declarar con orgullo que ya dejó la soltería, mientras que sus padres brillan por su ausencia.

Cabe mencionar que, en sus historias, compartió otros detalles del feliz momento, pero destaca una instantánea en la que se aprecia cómo Capetillo está firmando el importante papel que sella su unión con Shoueiry. Según la revista ¡Hola! América Novias, Alejandra Capetillo celebró esta importante ocasión sin la presencia de sus padres, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo. Asimismo, sus hermanos menores, Manuel y Daniel, estuvieron ausentes.

Alejandra mostró momentos de su unión. Instagram @alecapetilloga

El medio explicó que los cuatro, los dos actores de Televisa que le dieron la vida, y los gemelos, "no lograron viajar" a la ciudad donde tuvo lugar el evento. No obstante, los que sí pudieron acompañar a la pareja en este importante momento fueron nada más y nada menos que sus hermanos mayores, Eduardo Capetillo Jr. y Ana Paula Capetillo, quienes fungieron un papel fundamental en ese instante.

"Fue divino, no lo habíamos organizado así hasta ese momento, hasta que empezó a sonar la música. Pensé: 'Quiero que ellos dos me entreguen'. Son mis mejores amigos, las personas con las que crecí. Entonces el hecho de que personas tan cercanas me entregaran me llenó de alegría", dijo al respecto, la influencer a la publicación.

Según la reseña, Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry contrajeron matrimonio civil en el Palacio de la Equitativa, ubicado en el prestigioso Hotel Four Seasons Madrid. Para esta ocasión, Alejandra optó por un conjunto compuesto de falda con caída elegante y un top corto diseñado por Lorena Formoso, quien también está a cargo de confeccionar su vestido de novia para la ceremonia religiosa en México programada para mayo.

Con respecto al maquillaje, eligió un 'beauty look' con un acabado natural y 'foxy eyes' en tonos café. En sus redes sociales la joven influencer declaró que fue el día más feliz de su vida y que: "Me sentí muy bonita ese día", manifestó. Con respecto a sus famosos padres, hasta el momento no se han pronunciado sobre su ausencia, pero se espera que pronto alguno de ellos salga para aclarar esta polémica situación.

Alejandra compartió fotos del feliz momento. Instagram @alecapetilloga

Fuente: Tribuna del Yaqui