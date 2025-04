Camila Sodi se pelearía con Thalía por valiosa posesión que se querría quedar de Ernestina

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que tras la muerte de Ernestina Sodi, los lazos entre sobrina, la famosa actriz, Camila Sodi, y tía, la cantante y actriz, Thalía, se están rompiendo, ya que acaban de afirmar que tuvieron intensa pelea, debido a que la estrella internacional se querría quedar con valiosa posesión de la joven histrionista, hija de la difunta escritora, ¿acaso hay pleito por la herencia?

Tras más de 20 días en terapia y con las ambas actrices de Televisa, rezando por un milagro y deseando la recuperación de Ernestina, desgraciadamente se les informó que no logró sobrevivir a los dos infartos, que la tuvieron en terapia intensiva e intubada, y a sus 64 años de edad perdió la vida, vistiendo a su familia y a todo el medio del espectáculo de un triste luto. Desde ese momento, se afirma que en la familia han habido varias peleas.

En su momento, se dijo que la actriz de María la del Barrio estaba muy molesta con Camila y se pelearon por el hecho de que Thalía no quería que se desconectara a su hermana y se hiciera de todo para mantenerla con vida, pero al final decidieron que no la reanimaran: "Ya no hicieron más por salvarla. No ha habido declaraciones por parte de la familia, pero había firmado una voluntad anticipada la misma Ernestina y ya no hicieron (más) para revivirla. Estaba en terapia intensiva", aseguraron.

Y ahora, a cinco meses de la muerte de Ernestina, según informes de Javier Ceriani, la reconocida actriz del remake de Rubí, se ha negado a darle a su famosa tía su posesión más valiosa, la urna con las cenizas de su madre, pues la también cantante se las querría llevar a Nueva York: "Thalía quiere llevarse los restos de Ernestina Sodi a Nueva York, para ponerlos a lado de su Madre. Camila Sodi no quiere y hubo una discusión entre Thalia y Camila por los restos de Ernestina".

Según lo dicho por el comunicador de Chisme No Like declaró que la intérprete de temas como Arrasando alega que se quiere llevar a Ernestina porque su madre quería que su hija estuviera a su lado, y como ella tiene sus restos en Nueva York, quiso llevarse las cenizas de su hermana, a lo que Camila le diría que no que "todos mis muertos van a estar en donde yo vivo" y por ende su mamá se "queda en México", mientras que Thalía le diría que tiene más derechos por pagar el funeral.

Fuente: Tribuna del Yaqui