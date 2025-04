'Daydrinker': Johnny Depp regresa a Hollywood en nueva cinta acompañado por Penélope Cruz

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Hace once años que el emblemático Johnny Depp y la actriz española Penélope Cruz no comparten créditos, debido a que en el 2011 trabajaron en una de las sagas cinematográficas más queridas por los fanáticos, se trata de Piratas del Caribe con el inolvidable Jack Sparrow, sin embargo, ahora volverán a grabar juntos en el nuevo proyecto Daydrinker, una película de suspenso que promete varias sorpresas.

Al parecer la trama girara en torno a un pasajero de un de crucero (Johnny Depp) que conoce a una mujer misteriosa encarnada por Penélope Cruz, a su vez cuenta con la participación de Madelyn Cline, Manu Ríos, Arón Piper, Juan Diego Botto, y Anika Boyle. Además, el director a cargo es Day Drinker, quien encabezó 500 Days of Summer y hace poco Snow White con Rachel Zegler y Gal Gadot.

Ahora, en la producción estará al frente Basil Iwanyk y Erica Lee, de Thunder Road, que producen John Wick una de las franquicias más exitosas, así como también Adam Kolbrenner y Zach Dean. No obstante, a pesar de toda la emoción que puede causar para los fanáticos de Depp su regreso a las pantallas grandes, todavía no sabe exactamente en qué fecha se estrenará, así que aún hay misterios que no han sido resueltos.

Uno de los momentos más difíciles de Johnny Depp es cuando Disney decidió que no volvería a 'Piratas del Cariber'

Después de años vuelve a las pantallas

En tiempos recientes, Depp fue el centro de múltiples escándalos legales y mediáticos, principalmente derivados del mediático juicio contra su exesposa Amber Heard. Las denuncias de abuso y la exposición pública dañaron su imagen y provocaron su exclusión de grandes franquicias, como fue el caso de Piratas del Caribe, de la que Disney decidió prescindir del actor, marcando uno de los momentos más difíciles de su trayectoria.

Ícono indiscutible de Hollywood

Pese a los conflictos, Johnny Depp sigue siendo una figura consagrada en la industria del cine. Con una fortuna estimada en alrededor de 150 millones de dólares, su carrera está marcada por éxitos memorables como Charlie y la fábrica de chocolate, El joven manos de tijera y la propia saga de Piratas del Caribe. A lo largo de su carrera ha recibido tres nominaciones al Oscar y ha sido galardonado con múltiples premios que reconocen su versatilidad actoral.

Fuente: Tribuna/ Agencia México