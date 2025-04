"Estás pen...": Poncho de Nigris enfurece y arremete contra Uriel de 'LCDLF All Stars'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico actor e influencer regiomontano, Poncho de Nigris, recientemente ha causado gran revuelo en redes sociales al estallar con fan, asegurándole que "está pend...", por apoyar al reconocido y querido actor de melodramas, Uriel del Toro. El también cantante arremetió en su contra, después de que externar su enfurecimiento por compararlo con participante en La Casa de los Famosos All Stars.

Durante los posicionamientos con los nominados y en riesgo de eliminación, Luca Onestini decidió ponerse frente a del Toro, para señalar los motivos que tenía para querer que se fuera de la casa, a lo cual el reconocido actor le dijo al italiano que él no tenía más gracia que ser guapo y que si no se pareciera a Poncho de Nigris físicamente no tendría oportunidad de estar en este proyecto, haciendo ver que él es mejor en personalidad y talento.

Pero, pese a que el actor de Señora Acero lo dijo en el sentido de que es apuesto, de Nigris no se tomó bien el comentario y a través de su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, señaló que Uriel era un sin chiste que no debería dedircarse al entretenimiento: "¡El carisma y la alegría, con el flow que vivimos, es diferente!. Uriel es más gris que una piedra en el escombro, para un programa de entretenimiento Uriel es como el que mete la producción para que conozcan las personalidad del que todavía no encuentra de que se trata".

Ante esto una de las seguidoras del intérprete de La Cobra y Autogol, le dijo que Uriel no mintió, solo que Luca era la hermanastra hermosa y él la fea, a lo que Poncho se fue en su contra y hasta la llamó "pen...", afirmando que él siempre ha sido hermoso y con una gran vibra: "Jajaja ay poncho si te pareces pero eres la hermanastra más fea de luca ¡Estás pend...! ¡Yo siempre fui hermoso! Y la pin... vibrota siempre bien alta, se enamoraban cuando convivían conmigo Todos. Humildemente es la neta".

Como era de esperarse, el resto de los seguidores del exhabitante de La Casa de los Famosos México, se unieron a la conversación y se burlaron de él afirmando que era como el caso de Karol G y Wendy Guevara, además de que se rieron de su tan alta autoestima: "Es como Wendy y Karol G, son gemelas pero una es menos agraciada… pues lo mismo", "Necesito el autoestima de Poncho alv" y "Jajajajaja siempre haz tenido cara y dientes de caballo, no mms".

Fuente: Tribuna del Yaqui