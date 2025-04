Exconductor de 'Ventaneando' apoya a Álex B tras pedir herencia para papá de Daniel Bisogno

Ciudad de México.- La familia de Daniel Bisogno se está enfrentando a un difícil panorama después de 2 años de lucha por los problemas de salud del conductor. Y es que aunque el famoso artista mexicano trascendió desde hace casi 2 meses, no ha podido descansar debido a las constantes polémicas que lo persiguen. En esta ocasión, su hermano Alex Bisogno causó una fuerte controversia al confirmar que existen algunas diferencias entre Cristina Riva Palacio, exesposa del presentador.

A través de un comunicado, Alex B recordó que Dani no dejó un testamento formal antes de su fallecimiento en febrero de 2025, resaltando que el deseo de 'El Muñe' era que su hija Michaela fuera la única beneficiaria de sus bienes. Sin embargo, el exconductor de Al Extremo declaró también que su hermano tenía el interés de proteger a su papá, por lo que acusó a Cristina de iniciar un juicio de intestado por su cuenta y alejarlos de la pequeña Michaela.

En ese sentido, se reveló que don Concho, padre de Daniel, está triste porque cambiaron la chapa de la casa donde estaban las cenizas de Bisogno, por lo que no había podido ver los restos de su hijo. Tras revelarse esta información, Ricardo Casares, exconductor de Ventaneando, aprovechó la reciente transmisión del programa Venga la Alegría para brindar nuevos detalles de la polémica que envuelve a los Bisogno.

Déjame te cuento, porque yo sé de esta información hace ya varios días, no la comuniqué por el cariño y la amistad que me une con la familia de Daniel y aquí hay muchas cosas que son ciertas a la vez y no necesariamente se contraponen", comenzó.