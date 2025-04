Giovanni Medina estalla contra reporteros por incomodar a Irina Baeva; así la conquistó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas estalló un fuerte zafarrancho en pleno Aeropuerto de la Ciudad de México, en donde estuvieron involucrados Irina Baeva y Giovanni Medina. Resulta que todo inició debido a que la prensa abordó a la flamante pareja para cuestionarla sobre su supuesto romance, además de que buscaban a la rusa para que ampliara sus declaraciones sobre Gabriel Soto, a quien acusó de serle infiel.

Sin embargo, ninguno quiso hacer declaraciones porque estaban acompañados de Emmanuel, el hijo que Medina procreó con Ninel Conde. En ese sentido, el empresario ha salido en defensa de la también modelo e influencer, pues esta prefirió no hablar más acerca de su pasada relación. Debido a que los miembros de la prensa estaban insistiendo en el tema, Medina no dudó en alzar la voz, indicando su incomodidad, en especial porque se encontraba presente su retoño.

Son muy irrespetuosos, por favor, ¿y saben una cosa? Nosotros siempre los hemos respetado, Emmanuel y yo siempre los hemos respetado. Traigo a mi hijo aquí", manifestó el también político mexicano.

Y debido a que una mujer estaba escoltando a Irina para que no se le acercara, algunos reporteros dijeron sentirse agredidos y esto respondió Giovanni: "Solo le estoy pidiendo respeto. Nadie te está pegando, bueno, ahí está todo grabado, nadie le está pegando, los estamos respetando, pero ustedes son tremendamente irrespetuosos", agregó.

Sin embargo, cuando surgió la pregunta sobre esta aparición junto a Baeva confirmaría que tienen un noviazgo, Giovanni dijo tajante: "Hablo por mí. Eso es cosa que a ti no te interesa". Ante la respuesta de una reportera sobre que son figuras públicas, Medina refutó: “No, pero yo no, yo no trabajo para ti”. Por su parte, Irina prefirió mantenerse hermética y no pronunció palabra alguna sobre las controversias que la envuelven.

Algo que llamó mucho la atención fue que la villana de novelas como Soltero con hijas se dejó ver muy atenta con el pequeño Emmanuel, demostrando que su trato es muy cordial y cariñoso con el menor, lo cual confirmaría que ella y Medina sí están juntos. Cabe resaltar que trascendió que la feliz pareja y el pequeño estaban viajando a Roma, Italia.

Exhiben detalles del romance entre Irina Baeva y Gabriel Soto

De acuerdo con la periodista Maxine Woodside, Irina y Giovanni están viviendo su romance a tope y se encuentran mejor que nunca. Durante su programa de radio Todo para la mujer, la comunicadora contó cómo ha hecho el político para conquistar a la actriz: "No, pues es que él tiene mucho dinero", dijo Woodside, a lo que su colaboradora agregó: "Ya le tocó Las Vegas, Dubái y Roma ahorita", aunque la comunicadora apuntó: "Y todo lo que no sabemos".

Por si esto fuera poco, el reportero Marco Antonio Silva recordó la forma en que el ex de Ninel Conde habría comenzado su plan para enamorar a Baeva: "Maxine dijo aquí en el programa, en exclusiva, que estaban ellos cenando por primera vez… en este restaurante de comida francesa, que pidió la botella más cara de champaña, la más cara que tiene en el restaurante fue la que pidió, desde ahí empezó la conquista", contó.

Y la verdad es que sí la ha sabido conquistar, porque aparte, Irina nos ha subido sus arreglos de flores, y son de esos famosos arreglos que se llaman el de las 1000 rosas, que son todas pegaditas, pero son de las de terciopelo", añadió otra conductora.

Mientras que Woodside resaltó el elevado costo que suelen tener este tipo de detalles y afirmó que se ven muy bien juntos: "Te duran hasta 1 mes, pero aparte, son caras lo que le sigue. Y Giovanni, pues la tenía que conquistar. Ahora, ella está guapísima. Es una chava guapísima y, aparte, es linda chava. Bueno, él también es lindo".

Fuente: Tribuna