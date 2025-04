¿Otra vez?: Taylor Swift toma acciones legales contra Kanye West por difamación sexual

Comparta este artículo

Beverly Hills, California.- Taylor Swift, la estrella pop de Estados Unidos de nuevo se encuentra en polémica y todo por el controversial rapero Kanye West, quien realizó una serie de mensajes haciendo alusión a la vida sexual de la cantante, sin embargo, no quedó hasta ahí el asunto porque también involucró a Harry Styles y Justin Bieber, en lo que respecta al exintegrante de One Direction según El Universal planea a su vez tomar acciones.

A pesar de que el exesposo de Kim Kardashian borró las publicaciones las mismas se difundieron con gran rapidez, causando una enorme indignación y hasta por varios internautas fue considerado no solo un ataque verbal sino una forma de acoso sexual. Hasta el momento de la elaboración de esta nota el intérprete de Carnival, no se ha pronunciado públicamente, así como tampoco se ha disculpado con Swift.

De acuerdo con información de medios estadounidenses, una fuente reveló que para la antigua estrella Disney el hombre ya cruzó todos los límites permitidos, por lo que planea tomar medidas, además de que consideró las afirmaciones no solo falsas, también difamatorias. Así que hasta estos instantes se piensa que el equipo legal de Taylor envió una carta de cease and desist a Kanye West, la cual tiene como propósito advertir al artista de que si no se detiene con dichas acciones podría ser demandado.

Se dice que Travis Kelce, novio de Taylor Swift, está muy molesto con Kanye West

A su vez, tomando como referencia datos extraídos de Daily Mail, la intérprete de Love Story no es la única enojada porque su novio Travis Kelce, Jugador de fútbol americano en Kansas City Chiefs de la National Football League, la apoya totalmente en su postura. No obstante, hasta se dice que el deportista está dispuesto a enfrentar “de hombre a hombre” al padre de los cuatro hijos de Kim.

Por su parte, Gelson Luz, un usuario de X (antes Twitter), compartió su punto de opinión sobre el tema: "Este artículo del Daily Mail me hizo pensar. Difamación, ¿eh? Es un caso difícil de ganar, sobre todo siendo ambos figuras públicas. Hay que demostrar que las declaraciones de Kanye no solo eran falsas, sino que él sabía que lo eran y que pretendía dañar seriamente la reputación de Taylor. Va a ser una batalla de titanes legales, ¿sabes?", mencionó.

