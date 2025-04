"Ponte a trabajar": Pati Chapoy a hermano de Daniel Bisogno; lo culpa de robo al conductor

Ciudad de México.- El nombre de Daniel Bisogno no ha dejado de aparecer en todos los medios de comunicación luego de que su hermano, Alex Bisogno, sacara a la luz que sí existe un pleito familiar por el tema de la herencia del conductor. Quien ya salió a hablar al respecto fue Pati Chapoy, asegurando que Alex está mintiendo y mostrando su total apoyo a Cristina Riva Palacio, madre de Michaela, hija de 'El Muñeco'.

Durante la tarde de este lunes 14 de abril, aprovechando la transmisión del programa Ventaneando, la periodista se mostró furiosa por esta situación, y no dudó en lanzar una contundente advertencia contra el que fuera conductor de Al Extremo, pues se dijo dispuesta a contar algunas situaciones más delicadas que han sucedido en las últimas semanas. Incluso, Pati insinuó que Alex sabe quién robó la casa de Daniel.

Daniel Bisogno Papá de Daniel Bisogno queda en la calle tras su muerte; ex del conductor querría herencia

Anoche Alejandro Bisogno emitió un comunicado confirmando entre otras cosas que no sabía dónde estaban las cenizas de su hermano. También dijo que no dictó su testamento, que eso ha provocado que la familia empiece en una situación complicada. Déjame decirte, Alejandro, que la situación no está complicada y está muy clara", comenzó Chapoy.