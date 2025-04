Puso condiciones: Tras 4 años retirada, Victoria Ruffo regresa a Televisa con nueva novela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber estado cuatro años retirada de los foros de grabaciones, la reconocida actriz, Victoria Ruffo, recientemente brindó una entrevista para el programa Hoy, en la que sorprendió al confesar que va a regresar a Televisa, de la mano de importante productor, con una nueva novela. La estrella melodramática de igual manera confesó que para hacer puso una condición que no es negociable.

Por más de 30 años, casi cuatro décadas, Ruffo ha sido un talento de la empresa San Ángel con melodramas que marcaron un hito de éxito en la televisora, tales como Corona de Lágrimas, Simplemente María y La Madrastra, además de participaciones especiales en diferentes series y proyectos. Pero, así como pasa en cada etapa, 'La Ruffo' decidió tomarse un momento fuera de los foros y en el 2021 tuvo su última participación en una novela, aunque sí estuvo en varios proyectos y en teatro.

Ahora, este lunes 14 de abril del 2025, la madre de José Eduardo Derbez, acaba de revelar que está lista para volver a la pantalla chica, y que ya tiene el proyecto con José Alberto 'El Güero' Castro, que llegará en el año del 2026, afirmando que aún no puede hablar mucho sobre que clase de proyecto será y si se tiene más del elenco: "Ya se está planeando todo para hacer el año que entra, algo con El Güero Castro. Es lo único que puedo adelantar".

La actriz de La Malquerida, declaró que ella siempre extraña estar en los foros de grabaciones, pero que si se retiró fue como una manera de descansar al público de ella, y de ella tener más tiempo para dedicarle a la familia y a otras pasiones, como lo es el teatro: "Los extraño, sí los extraño, pero creo que es necesario, la gente de repente se cansa de ver a los mismos actores en una y otra y otra. Entonces de alguna manera descansas tu y la gente que te ve. Haces que te extrañen y uno puede hacer otras cosas".

Finalmente, la denominada 'Queen de las Novelas', destacó que su única condición para estar en un melodrama es ser la protagonista, destacando que por su trayectoria no acepta menos, y aclara que no siempre es la mujer joven, pues hay muchas maneras de ser la principal: "Así es y así será para siempre. Hay protagónico para todas las edades, protagónico no quiere decir que seas una dama joven, puede ser una dama de edad o una villanaza, hay varias protagonistas, no nada más la de 18 años".

Fuente: Tribuna del Yaqui