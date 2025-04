Se quitó la vida: Encuentran sin vida a actor de 'Friends'; filtran la escalofriante causa

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Desgraciadamente todos los actores de Friends se encuentran de luto, pues se ha confirmado que encontraron sin vida a una de las estrellas que formó parte de la sitcom de los 90's, el actor Nicky Katt, el cual según los reportes de TMZ, la escalofriante causa del deceso, fue debido a que él mismo habría tomado la decisión de quitarse la vida en la casa que rentaba en Los Ángeles, California.

Fue la mañana de este lunes 14 de abril que el medio TMZ, anunció que Katt fue encontrado sin vida el pasado 8 de abril de ese 2025, por su casero. Según los informes, la estrella de Hollywood de filmes como La Escuela del Rock, a inicios de este mes de abril, Nicky recibió al casero que le dijo que iría por el cobro de la renta para la propiedad, y cuando llegó el día, el hombre encontró la casa abierta y al entrar llegó hasta el dormitorio, en donde encontró al histrión sin vida y colgado.

El colega de Matthew Perry, quien falleció hace casi dos años, el 28 de octubre del 2023, supuestamente no dejó una nota de suicidio o de despedida para sus seres queridos, o por lo menos no se ha informado de que se encontrara alguna. El abogado del actor confirmó su muerte, pero no ha salido ha dar declaraciones sobre si es verdad que se ahorcó en su habitación o si fue un motivo diferente al que circula.

El cuerpo de Katt fue descubierto colgando dentro de su apartamento de la zona de Los Ángeles por su casero el 8 de abril”, reportó TMZ.

Después de que se difundiera la noticia, varios de los colegas del actor se han pronunciado, como Richard Linklater, quien declaró que para él era un placer trabajar a su lado, ya que lo consideraba un artista como muy pocos que sentía un verdadero amor por la actuación y el mundo cinematográfico: "Nicky tenía un profundo amor por los actores de la historia del cine, y creo que se vio a sí mismo de esa manera".

Cabe mencionar que además de Friends y La Escuela del Rock, Katt era famoso por sus participaciones en exitosas películas como Gremmlins, The Burbs y Dazed and Confused, en la que compartió escena con grandes de Hollywood como Matthew McConaughey y Ben Affleck. En cuanto a series reconocidas, tuvo varias incursiones, como en Quincy, M.E., Father Murphy, Fantasy Island y CHiPs.

Fuente: Tribuna del Yaqui