Tras 8 infartos y parálisis, César Bono sufre terrible muerte y filtran trágica noticia

Ciudad de México.- Después de haber sufrido ocho infartos y quedar paralizado parcialmente de su cuerpo, el reconocido actor de melodramas, César Bono, desgraciadamente se encuentra viviendo un momento de mucho dolor por la terrible muerte de uno de sus más queridos amigos, el productor mexicano, Memo del Bosque, por lo cual hasta ha filtrado trágica noticia, con respecto a un duro momento.

Como se sabe, en los últimos cinco años, el reconocido actor de melodramas como Carita de Ángel y Cachito de Cielo, ha enfrentado muy severos problemas de salud, como el cáncer, al que afortunadamente pudo vencer, además de ser un sobreviviente a ocho infartos cerebrales, que si bien pudieron arrebatarle la vida de inmediato, ha podido salir sin muchas secuelas y sigue en los escenarios presentando sus shows.

"Conmigo tuvo detalles de generosidad. Así te lo pongo rápido y sencillo, de ofrecerme dinero sin que yo se lo pidiera. Me hablaba y me decía: '¿Qué número de cuenta tienes? Yo te deposito'"

"Yo le decía: ‘No, gracias, Memo, no es necesario’, pero sí, era fuera de serie, en el gran sentido de la palabra"

"Me duele mucho perder a mis amores, entre ellos a Memo. He querido a mucha gente que se ha ido antes que yo, y me ha dolido mucho. Han sido padres, hermanos, etc".

Fuente: Tribuna del Yaqui