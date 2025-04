Actriz de América Chávez en ‘Doctor Strange’ interpretará a hija de Maite Perroni

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Maite Perroni, una de las integrantes más recordada del grupo musical RBD, ahora se convertirá en madre una adolescente, aunque evidentemente será para un personaje ficticio, sin embargo, lo que más ha llamado la atención de los internautas es la identidad de su falsa primogénita, se trata de la inconfundible Xochitl Gomez que interpretó a América Chávez en Doctor Strange al lado de Benedict Cumberbatch y la mismísima Elizabeth Olsen.

De hecho, algunos fanáticos han cuestionado a Marvel Studios sobre si planea retomar al personaje de Gomez, a pesar de todo en estos años el estudio cinematográfico no ha salido a despejar las deudas que su público. Por su parte, la joven de actualmente 18 años tampoco ha emitido una opinión sobre el tema de si desea volver como la peculiar superheroína que puede viajar por el multiverso.

De acuerdo con información de Deadline, el largometraje donde participarán Maite y Xochitl lleva el nombre de ‘No te olvides’, el guión está a cargo de Nerris Nevarez-Nassiri. Asimismo, hasta estos instantes se dice que la historia gira en torno a tres generaciones de mujeres mexicoamericanas que tienen como objetivo de vida sanar sus heridas y hasta vivir un romance inesperado.

Maite Perroni publicó un mensaje en Instagram sobre su nuevo proyecto

Es así que la protagonista es una chica (Xochitl Gomez), de unos veinte años que aún no ha revelado su orientación sexual. A pesar de la desaprobación de su madre Celestina (Maite Perroni), una mujer completamente entregada al trabajo, María decide cumplir la última voluntad de su abuela: volver al pequeño pueblo mexicano donde nació, antes de que el alzhéimer le borre los recuerdos por completo.

El filme, basado en un guion original, contará con la producción de Tony Estrada (The Mother, Menace and Me) y Kristina Rivera (La Mula). No obstante, la dirección estará a cargo de Kimberly McCullough, conocida por su trabajo en la reciente adaptación de High School Musical: The Musical: The Series, así como también por sus papeles en How I Met Your Father y uno de los más entrañables de Robin Scorpio en la telenovela General Hospital.

Fuente: Tribuna/ Agencia México