Alex B niega ser mantenido como dijo Chapoy; dice querer respetar deseos de Daniel Bisogno

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico presentador de TV, Alex Bisogno, acaba de brindar una entrevista en la que se defiende de quienes lo acusan de querer quedarse con patrimonio de su hermano Daniel Bisogno, por lo que principalmente negó ser mantenido, como dejó entrever Pati Chapoy, señalando que el comunicado contra Cristina Riva Palacio fue para dejar en claro que solo quiere respetar los deseos del difunto presentador y actor.

El expresentador de Al Extremo declaró que su excuñada había comenzado a realizar cambios que no le corresponden, como cambiar chapas en la casa de Daniel, y un proceso legal por el patrimonio del difunto actor, asegurando que lo consideraba innecesario. Ante esto, Chapoy en vivo desde Ventaneando le dijo que dejará en paz tanto a Cristina como a la niña y que no la hiciera hablar o él saldría perdiendo, afirmando que Daniel les di mucho y no era ahora obligación de la exesposa darles de lo que le corresponde a la menor.

Después de esto, Alex reapareció en una entrevista con René Franco, al cual señaló una vez más que ni él ni su hermana menor, Ivette Bisogno, estaban peleano de la herencia, afirmando que él ha trabajado toda su vida y tiene inversiones y ahorros que le permiten vivir bien, en una posición cómoda, señalando que él firma lo que sea para renunciar a cualquier cosa de patrimonio de Daniel, pues él lo que quiere es que se respete los deseos de su hermano mayor.

Alex señaló que el actor de Lagunilla Mi Barrio fue muy "irresponsable" de no haber dejado el testamento hecho, pero que hay muchas conversaciones y entrevistas en las que deja claro a quienes siempre quiso dejar protegidos en caso de fallecer joven, como desgraciadamente ocurrió el pasado 20 de febrero: "La gente que lo queremos debemos ver que la voluntad se cumpla, y es completamente justo que su hija, nuestra adoración, se quede con el patrimonio de su padre. Esto no está en duda".

Ante esto, declaró que su molestia es que Cristina se atribuya cosas que no le corresponder por ser exesposa, como cambiar chapas de casas del difunto presentador de TV Azteca, declarando que se casaron por bienes separados y solo los unía la niña, asegurando que él quiere el bien de su sobrina y no desea que se les separe de su familia, porque Daniel no querrá eso jamás, y solo pide un poco de apoyo para su padre.

Mis papás han tenido tres hijos que siempre hemos visto por ellos los tres. No solo Daniel. Yo también he aportado de múltiples formas. Además, mi hermana se convirtió en la cuidadora de mis papás. Hubo un momento que Daniel y yo decidimos que mi hermana era la que debía cuidarlos. Renunció a su trabajo para hacerse cargo de mis papás, cosa que hizo por amor", agregó Alex.

Ante esto, Alex dejó en claro que el tema sobre el patrimonio de su hermano está mal en un 99 por ciento, pues no dejó millones, asegurando que su sueldo como presentador de Ventaneando no alcanzaba para mucho y se iba como agua, y algo mantenía a su hermano eran las propiedades e ingresos de otros proyectos: "Sí había propiedades de mucho dinero, pero no había una cuenta de dinero que dijeras ‘qué bárbaro’. Esto, derivado de que desde que se enfermó, tuvo que dedicarse a su enfermedad y dejar varias cosas que él hacía y que le dejaban un ingreso".

Daniel me ayudó cuando era adolescente, siempre lo he platicado, pero cuando yo crecí, yo comencé mi propio camino. Hasta me quité mi apellido. Mi patrimonio me ha costado. Soy ahorrativo y bien administrado", destacó.

Finalmente, volvió a culpar a la madre de Michaela Bisogno de toda esta trifulca, pues señala que ella comenzó acciones legales innecesarias y que, no cree que sea mala y los quiera perjudicar, pero que sí se está dejando mal aconsejar: "No creo que sea una mala chava, ni creo que sea su interés perjudicarnos, ni dejar a mi papá sin ese apoyo que le dejaba Daniel. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues hasta donde se pueda, porque hablamos del futuro de mi sobrina".

Fuente: Tribuna del Yaqui