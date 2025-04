Carlos Speitzer denuncia golpiza de Jesús Ochoa; exige el actor de Televisa sea investigado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor infantil, Carlos Speitzer, al ocupar el puesto de fiscal de la ANDA, acaba de brindar una entrevista para TV Notas, en las que acusó de desfalco al famoso actor de melodramas, Jesús Ochoa, al cual tachó de violento, pues denunció golpiza, ya que logró darle tres "chin...", cuando lo confrontó por adeudos millonarios y fraudes. El joven aseguró que no quiere una pelea, solo exige que se investigue bien los manejos del actor de Televisa.

El hermano menor de Alejandro Speitzer actualmente es fiscal de la Asociación Nacional de Actores, mejor conocida como la ANDA, y como parte de sus funciones debe de revisar el manejo de la economía, por lo cual en esta entrevista, afirmó que ha encontrado malos manejos y hasta desfalcos, descubiertos por peritos especializados, en gestiones anteriores, recalcando especialmente la que estuvo a manos de Ochoa. El actor declaró que Jesús en su tiempo como secretario les dejó muchos problemas.

En sus declaraciones, afirmó que dejó un adeudo con el SAT, el cual asciende a la exorbitante cantidad de 25 millones de pesos, asegurando que su manejo fue terrible y lo hizo muy mal, señalando que él hizo una asamblea y lo demostró todo con documentos, por lo que espera se tome cartas en el asunto: "Yo pido que se le finquen responsabilidades desde hace tiempo. Mostré en la asamblea antepasada los documentos oficiales, pero esta acción depende del secretario general, Marco Treviño. Él dice que, si la información es clara, procederá".

Carlos acusa a Jesús de desfalco en la ANDA. Internet

El actor de melodramas como Nadie Cómo Tú, declaró que él no busca pelearse con nada, sino de dejar un precedente ante los problemas que Jesús dejó en la ANDA y también La Casa del Actor, para que se comiencen a regularizar mejor dichas finanzas, destacando que el veterano actor es quien pelea y atrasa una solución, pues además de todo los abogados no los ayudan: "Hay un descontrol operativo, una mala administración del tiempo, del recurso. No es que te diga: 'En este momento hay un compañero que roba', pero sí hay desconocimiento y muchas veces opacidad y laxitud para tomar las medidas correspondientes".

Me ha costado mucho que se acerque la juventud. Me preocupan los que menos trabajan y los adultos mayores. Somos un gremio olvidado. No tenemos las condiciones que tienen otros trabajadores, pero no es el gobierno el que nos ha golpeado, sino los compañeros que han estado en gestiones anteriores, que han dilapidado el recurso", agregó.

El exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy declaró que los actores no sabe de leyes y de administración, pero no se animan a cambiar al personal ni el funcionamiento de todo, y es ahí donde comienzan los problemas, como pasó con Jesús, al cual acusó de golpearlo tres veces y tratar de darle una golpiza cuando le pidió cuentas: "También hubo nepotismo por parte de Chucho. Además, es una persona violenta. Ahora que le quise cuestionar, me aventó 3 manotazos con la mano abierta estando en la ANDA".

Carlos con Manelyk en Las Estrellas Bailan en Hoy. Internet

Carlos declara que él bien pude pedir una consignación y comenzar ya un pleito legal en contra de Jesús, pero su meta no es hacer un conflicto personal, que él se aguanta los "tres ching...", pero que sus colegas dejen de justificar lo que hace, pero que sea cuestionado por lo que hizo en la ANDA y sea juzgado por su caso: "La Casa del actor es un punto. Empezó un pleito que no atendió como debía, porque, si bien sí se necesitaban explicaciones, no era la manera de hacerlo".

El actor de la novela infantil, Amy, La Niña de la Mochila Azul, declaró que hay un edificio que se le dio al sindicato para hacerlo como una especie de clínica y atender a los actores, pero el dinero destinado a esto fue desfalcado y ya hasta lo perdieron, y el dinero que se dijo se invirtió no cuadra con lo que pasó: "Por otro lado, de un edificio en Carolina (en la colonia Nápoles), que teníamos en comodato, sí hubo desviación de recursos. Cuando empecé a cuadrar números, no sucedió. Metí un perito y me dijo: 'Esa cantidad de millones, te mentiría si te dijera cuánto, no cuadra'".

Les dieron el edificio con un objeto y no se cumplió. Le cuestionaron cómo lo iba a atender y dijo que tenía la solución y no la tuvo. El objeto era una clínica, pero es un edificio que estaba siniestrado. Lo supe cuando llevé al perito. Al final nos quitaron el edificio. Se gastó mucho dinero. Él se salió por la tangente", agregó.

Finalmente, el actor de Simón Dice, señaló que actualmente su objetivo es que se encuentren líderes que busquen mejorar la situación, que se haga justicia y se mantenga un liderato honesto y que le de fuerza a lo que en verdad es la ANDA y La Casa del Actor: "Ahora se trata de buscar líderes, darle la fuerza. Tenemos que apoyarnos con profesionales. Veremos qué pasa el año que entra en las elecciones".

Jesús ya ha sido acusado antes de malos manejos en la ANDA. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui