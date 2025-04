Christian Nodal afirma en 'Hoy' seguir humilde pese a la fama; lo destrozan en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante del regional mexicano, Christian Nodal, recientemente brindó una entrevista al programa Hoy, en la que se sinceró sobre su ascenso en el mundo del espectáculo, que pese a todo, él considera que sigue humilde, pese a que a lo largo de sus años como cantante ha ganado gran fama. Por este motivo, fans de Televisa no dudaron en destrozarlo a críticas.

Con solo 26 años de edad, es uno de los artistas más ricos y con mayor éxito en la industria de la música, pero, según reciente entrevista para el programa de Andrea Rodríguez Doria, Nodal afirmó que se mantiene con los en la tierra porque toma su carrera con amor y no con soberbia de ser el mejor: "Lo tomo con mucho amor. No lo tomo con un sentido de superioridad o altanería. Y he pasado por muchas cosas y todo te prepara, todo te hace más fuerte, todo son lecciones, las cosas buenas, las cosas malas, sí, todo lección".

Ante esto, el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, declaró que él no olvida sus raíces y le es fiel a que nació y creció en Sonora, por lo que jamás se ha hecho una película en su cabeza que es el más importante y que por ser famoso ahora pertenecía a otra cultura o situación: "Nunca me armé una película en mi cabeza de que 'ah, yo ya soy famoso, o ya esto y al otro'. Siempre lo tomé con mucho amor y cariño y pues no se me olvida todo, donde crecí, en Caborca, Sonora".

Con respecto a como sobrelleva el tener un momento complicado, el esposo de Ángela Aguilar señaló que todo mundo tiene problemas y tristeza, pero se debe buscar la manera de sonreír a la vida, y para él, salir y cantar con el corazón le da esa fuerza para salir adelante: "Yo me he subido con el corazón hecho trizas al escenario, enojado, de miles maneras he subido al escenario. En cuanto empieza el show es como ¡pum!, se me olvida, toda la energía la canalizo en ver cómo puedo hacer para transmitir con mi voz".

Finalmente, sobre que pensaba de su ascenso a la fama y hacerse de un nombre, pese a no venir de una dinastía musical, Nodal declaró que todo tiene sus complicaciones, pero que no siente que empezó en cero, ya que siempre contó con apoyo de su familia, de personas que lo aman y lo han guiad, destacando que a veces un heredero lo tiene más complicado: "Yo la verdad amo mucho mi vínculo de cómo llegué hasta donde estoy hoy, pero si creo que todo tiene su mérito, nada es fácil, incluso creo que, si vienes de un linaje de cantantes, pues hasta más difícil, ¿no?, siempre comparaciones y demás".

Por sus declaraciones, internautas en las redes sociales del matutino de Televisa se lanzaron en su contra, afirmando que hay un legado de demostraciones de soberbia.

Pues que no se acuerdan cuando no quiso trabajar con Maluma, que dijo que no estaba a su altura y luego no le hizo el feo a Carín León y a Belinda le dijo que ella no era nadie sin él y que nunca iba a poder cantar corridos tumbados. Esté señor se cree que nadie lo merece".

Si dice que es fiel a sus raíces también debería ser fiel a sus parejas no que la talega la mete donde se le pega la gana".

Jajajaja tan solo los dientes de diamante, no se ha subido la fama. pobrecito".

