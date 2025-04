¿Luto en TV Azteca? Luz Elena González rompe en llanto en 'VLA' y da triste noticia al aire

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida exactriz de Televisa y presentadora, Luz Elena González, recientemente se tomó un momento en pleno programa al aire, en una sección muy emotiva de Venga la Alegría, cuando no pudo contener ese sentimiento que le calaba hasta los huesos y rompió en llanto, mientras que daba una muy triste noticia sobre su hermana y su situación familiar y social, ¿acaso se viene luto en TV Azteca?

Durante una dinámica en pleno programa en vivo, conducido por Ricardo Casares, Luz Elena tenía que dedicarle un mensaje a un miembro de su familia, a lo que ella decidió darle unas palabras a su hermana menor, señalando que para ella, es la más hermosa de la familia y lamentaba todos los años que la hicieron sentir menos: "Siento mucho lo que tuviste que pasar a lo largo de tantos años y que me haya dado cuenta tan tarde de ese sufrimiento que llevabas por dentro y de querer lograr estar a la altura que tu dices que yo estaba o lograr físicamente lo que no tenías y te comparabas o te comparaban conmigo".

Ante esto, la actriz de melodramas como Una Familia Con Suerte, destacó entre lágrimas y la voz quebrada, que ella sentía mucho el que le pasara esa situación, que por años se callara esa depresión por lo mal que la hacían sentir, pues era un ser maravillosos que se merece lo mejor en todo aspecto de la vida: "Me duele en el alma que hayas tenido que vivir todo eso, porque no solo eres hermosa por fuera, eres hermosa por dentro, muy inteligente, te amo y te admiro con todo mi corazón y si eres mi hermana, pero también eres Karla María González y eres un ser maravilloso".

Luz Elena, en vivo del programa producido por Maru Silva, ante las cámaras y con México y sus colegas de testigo, le prometió que toda la vida va a estar para ella y la va a apoyar y compensar por todo el daño que terceros le hicieron, por las burlas al compararla con ella: "Todo lo que yo pueda hacer para compensar todo lo que sufriste en todos estos años, ya la felicidad nos mantenga juntas toda la vida, y te amo con todo mi corazón, todo lo que veo en ti es hermoso, bonito".

Finalmente, la histrionista declaró que ella siente feo en el alma, saber lo solo que se sintió mientras que le hacían sentir sus padres, personas en redes y de su circulo cercano, que no era lo suficientemente bonita, cuando en realidad ella la considera la más hermosa de todas en su familia: "Me parte el alma darme cuenta tan tarde de todos esos momentos de tristeza, que no te sentías suficiente para los papás, ni ante los amigos, ni ante las comparaciones que te hacían, te amo mucho".

Fuente: Tribuna del Yaqui