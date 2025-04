Martha Figueroa arremete contra galán de Televisa que la llamó "tonta" y le manda recadito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y periodista de espectáculos, Martha Figueroa, en una reciente entrevista para TV Notas, acaba de mandarle un contundente recadito al actor originario de España, Horacio Pancheri, después de que este lo hubiera llamado "tonta", porque ella lo exhibió en su programa de Univisión. La tan polémica comunicadora, no tuvo reparo al momento de arremeter en contra del galán de Televisa.

En diciembre de 2024, Figueroa en su programa Con Permiso, declaró que tanto Horacio como Joaquín Bandoni llegaban tarde a los llamados y retrasaban la producción de la novela Papás Por Conveniencia, a lo cual este, muy enojado en una entrevista exigió que Martha "deje de decir tonterías", negando rotundamente llegar tarde a todos los llamados, afirmando que fue solo dos ocasiones y 10 minutos, no horas que hicieran perder dinero a la empresa.

Aunque han pasado varis meses de las declaraciones de ambos, la prensa al verla en la alfombra roja de la obra de teatro, Mamá, No Soy Gay, en la que participa su hijo, Alex Figueroa, le cuestionaron que pensaba de que este afirmara que decía tonterías, y ella con su usual estilo, declaró que ella tenía trabajadores que llegaban con información comprobable: "Ya me dijo tonta, de entrada. Evidentemente, yo no checo los horarios de todas las personas, pero tenemos reporteros que hacen el trabajo y en los que confiamos con la información que nos traen. No es que me lo haya dicho mi tía o mi vecina".

Ante esto, la también presentadora del ¿De Qué Me Hablas?, sección en el programa Hoy, le mandó un contundente recadito a Horacio, en el que afirma que le da más pena él, porque sí llega tarde a trabajar y le pide que deje de ningunear su profesión porque es respetable y muy padre: "Qué pena tú (Horacio), que llegues tarde a trabajar, si es que fue cierto lo que dijo el reportero. Qué pena que llegues tarde. Mi profesión es padrísima y me choca que nos anden ninguneando".

Ojalá que se me devuelva y alguien me diga: 'Martha, no seas tonta y no llegues tarde'. ¡Uy, qué miedo! Ni que me fuera a dar miedo (Horacio), ni que fuera el coco. Creo que la gente está muy intensa. Me parece que cuando haces tanto y te da la verborrea y contestas mucho, es porque no era mentira lo que dijimos", agregó Martha.

Finalmente, señaló que el actor de Un Camino Hacía El Destino debe de comenzar a relajarse y en vez de fijarse en las cosas que no le parecen, que mejor recuerde lo mucho que ella y Pepillo Origel lo han defendido de acusaciones de sus exnovias que lo tachan de violento y tóxico: "Que se relaje. Por qué no agradece las cosas bonitas que hemos dicho de él muchas veces, cuando ni siquiera se las merecía tanto. Eso es lo que cae gordo. Cuando lo defendemos (de sus ex que han hablado mal de él) no son tonterías y no nos ganamos el pan de manera fea, ¿verdad? Cuando les conviene".

Fuente: Tribuna del Yaqui