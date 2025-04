Natanael Cano, Peso Pluma y más artistas afectados por el veto a los narcocorridos en México

Comparta este artículo

Ciudad de México, México.- El debate sobre la posibilidad de restringir o vetar los narcocorridos volvió a ser un tema tras la situación generada durante el show de Luis R. Conriquez en la Feria del Caballo Texcoco 2025, que provocó la molestia del público al no interpretar canciones de este género musical, lo cual también afecta las carreras de artistas como Peso Pluma y Natanael Cano.

Los narcocorridos es un subgénero del corrido mexicano que relata experiencias y acontecimientos vinculados al narcotráfico y a figuras del crimen organizado y entre los intérpretes más destacados de este estilo musical mexicano, se encuentran Natanael Cano, Peso Pluma, Junior H, Fuerza Regida, Luis R. Conriquez, El Komander, entre otros.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum indicó que este tipo de canciones no están prohibidas, pues no existe una normativa federal al respecto, sin embargo, explicó que su administración busca impulsar alternativas musicales y fomentar la conciencia social, para no exaltar el narcotráfico, la misoginia y, sobre todo, la violencia.

A pesar de las declaraciones de la mandataria, en diferentes estados y municipios de México se han implementado desde hace tiempo ciertas restricciones a este tipo de música, para prevenir la promoción de la violencia y la exaltación de cualquier conducta delictiva.

Restricciones a los narcocorridos en estados y municipios de México

Entre los estados y municipios que han implementado restricciones a este subgénero musical, se encuentra Baja California, pues Tijuana reformó su reglamento en 2023 con sanciones que ascienden hasta los 1.2 millones de pesos; Chihuahua, que desde el 2015, el Ayuntamiento impuso sanciones económicas que oscilan entre los 300 mil y un millón de pesos para quienes interpreten narcocorridos.

Además, el Estado de México, que en abril del 2025, localidades como Texcoco, Metepec y Tejupilco iniciaron la imposición de sanciones por la presentación de narcocorridos durante espectáculos multitudinarios; Guanajuato, aunque no se tiene claridad sobre cuándo inició, se han suspendido presentaciones musicales que incluyen temas vinculados al narcotráfico; Jalisco, en el mes de abril del 2025 ordenó prohibir espectáculos públicos que promuevan al crimen organizado, luego de que en un concierto en Guadalajara donde se proyectaron imágenes de capos del narcotráfico.

En el mes de febrero del 2024, en Nayarit se emitió un decreto que prohíbe tanto la interpretación como la reproducción de narcocorridos, corridos tumbados y otros temas que inciten a la violencia o haga alusión o actividades ilegales; En Michoacán, el gobernador Alfredo Bedolla informó que en las próximas horas anunciará un decreto que prohibirá, a partir del jueves 17 de abril, la interpretación de narcocorridos y eventos que hagan apología del crimen organizado y en Quintana Roo, en algunas zonas se ha vetado este tipo de música en shows masivos.

