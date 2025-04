Pedro Sola arremete contra Katy Perry y tripulación de mujeres por viajar al espacio

Comparta este artículo

Ciudad de México, México.- A pesar de que para muchos, el que famosas como Katy Perry y Lauren Sánchez fueran al espacio en días recientes como parte de la tripulación exclusiva de mujeres en el cohete New Shepard de Blue Origin sea un hito, Pedro Sola parece no estar de acuerdo y lo consideró como un hecho totalmente ridículo.

Dentro de la tripulación de Blue Origin también está la presentadora Gayle King, así como la ingeniera de la Nasa Aisha Bowe; la científica Amanda Nguyen y la productora de cine Kerianne Flynn, quienes conformaron la primera tripulación exclusivamente por mujeres en visitar el espacio desde que la cosmonauta soviética Valentina Tereshkova realizó un vuelo en solitario, en 1963.

La tripulación del New Shepard de Blue Origin

Sin embargo, Pedro Sola, analista del programa Ventaneando, expresó su desacuerdo acerca del viaje al espacio tripulado únicamente por mujeres y calificó como ridículo, sobre todo, ante todos los problemas que hay actualmente en el mundo como para dar foco a un viaje al espacio.

Ay qué horror esas mujeres que se fueron al espacio, compartiendo todo, viejas inútiles, habiendo tantos problemas en el mundo”, argumentó el presentador del programa Ventaneando.

Sin embargo, el resto de conductores no compartieron la opinión de Pedro Sola y mencionaron que se trata de una hazaña de gran importancia para la ciencia, pero el periodista no se retractó de la crítica que hizo sobre el viaje al espacio por parte de New Shepard de Blue Origin.

Aunado al momento de tensión que provocó en el foro, las personas reaccionaron de múltiples formas a los comentarios de Pedro Sola, pues el hecho de que se haya conformado una tripulación solo de mujeres es algo simbólico, no obstante, existe una crítica a lo que se conoce como ‘turismo espacial’.

Posteriormente, el fragmento de video en el que Pedro Sola critica a las mujeres que formaron parte de la tripulación de New Shepard de Blue Origin fue eliminado de la grabación que comparten de manera diaria en su cuenta oficial de YouTube Ventaneando.

Por otro lado, algunas de las críticas emitidas por famosos internacionales que calificaron que estos viajes no aportan nada en realidad a la ciencia y, por el contrario, son una muestra de derroche y contaminación, se encuentran Amy Schumer, Emily Ratajkowski y Olivia Wilde, quienes han coincidido en que este tipo de acciones muestran un lado superfluo de las participantes ante las problemáticas del mundo.

Fuente: Tribuna