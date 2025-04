Tras muerte de Dulce, su exnovio busca conquistar a Belinda; le enviará costosos regalos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El cantante Francisco Cantú, que es conocido como el exnovio de Dulce, recientemente ha regresado al centro del escándalo, pues durante una entrevista, afirmó que está listo para el amor a cuatro meses de la muerte de la cantante, y que en sus metas está conquistar a Belinda, por lo que señaló que ya la ha pretendido y le envió un cotoso regalo, que planea repetir en lo que trata de ser su pareja.

Desde diciembre del 2024, el nombre de Francisco a acaparado varios titulares, por presuntamente haber sido pareja de la difunta intérprete de Tu Muñeca, y las peleas con su hija. Pero, en estos cuatro meses no solo se vinculó con la cantante, sino que también con la actriz María Conchita Alonso e incluso con Alicia Villarreal, quien salió a desmentir que haya tenido algo que ver con el cantante, el cual asegura que sí hubo romance

Ahora, tras tantas series de dimes y diretes sobre Alicia y la exvocalista de Grupo Límite, Francisco a la revista TV Notas le acaba de declarar su amor por la actriz de Bienvenidos Al Edén, afirmando que él ya ha tratado de conquistarla, pero ella sintió miedo porque le ve cara de mujeriego: "Belinda es muy guapa. Se me hace una muchacha muy talentosa. Yo, encantado de andar con ella. La cortejé a mi modo, pero a ella le daba miedo, porque, según (dicen), tengo cara de mujeriego. No cierro la puerta con Belinda. Me gusta físicamente".

El intérprete de temas como Piernas Rotas, declaró que considera que ella es humilde, sencilla y maravillosa, recordando que en una ocasión que salieron juntos, la exactriz de Televisa se metió a una aplicación en la que se pueden ver ofertas de diferentes tiendas, y él le compró de ahí algo con valor a 25 mil dólares: "Es muy buena onda. Se me hace buena persona. La considero sencilla. Un día que estábamos juntos se metió a una aplicación de ofertas y le compré algo de 25 mil dólares (507 mil pesos) como regalo".

Cantú señaló que él es un hombre exitoso que tiene varios negocios, afirmando que él no presume lo que tiene, y fue la prensa la que le dijo millonario, afirmando que él para conquistar a una mujer solo usa su caballerosidad, su educación y es detallista: "Me dicen que soy caballeroso, educado, pero considero que, si tienes una buena posición económica, no debes presumir. Yo no he dicho que soy millonario, he dicho que soy exitoso. Tengo empresas, fábricas, pero eso de millonario lo han dicho los medios".

Finalmente, señaló que su tipo de mujeres son muy del estilo de la exprometida de Christian Nodal, más jóvenes que él, aunque declara que también acepta a mujeres de su edad, pero que le pegan más las chavas de unos 21 años a 30 años: "También se me pegan mucho las jovencitas de 21 o 22 años, pero tengo 2 hijas: Una de 22 y la otra de 20. Ellas me dicen: 'Ay, papá. Dice mi amiga que te le haces muy guapo y que eres su crush'. Yo le digo: 'Cállate, pero cómo se llama'".

