Tras ser hospitalizada, Mariazel revela depresión post-parto; hace dura confesión en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora, Mariazel, recientemente brindó una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, en el que decidió sincerarse y revelar que tuvo depresión post-parto, tras el nacimiento de su primera hija, tras lo cual hizo una dura confesión ante este complicado padecimiento que afecta a millones de mujeres a lo largo del mundo. Esta noticia viene a días de que fue hospitalizada de emergencia.

Mariazael hace casi 13 años se convirtió en madre por primera vez, al lado del galán de melodramas, Adrián Rubio, pero, pese a que estaba en el mejor momento de su vida con el nacimiento de su primogénita, que llamaron Laia Rubio, tristemente estaba viviendo el duelo de la reciente muerte de su madre, por lo cual sus sentimientos estuvieron encontrados entre la dicha, la emoción y la felicidad, con el dolor, la perdida y la tristeza.

Ahora, durante una entrevista con reporteros de Televisa, Mariazel negó que haya tenido depresión post-parto por el nacimiento de su segundo bebé, André Rubio, que nació en agosto, explicando que con Laia sí, pues era un momento muy complicado y duro para ella, por lo que incluso tuvo que pedir ayuda profesional: "No, la verdad es que no, sé qué es un problema serio y que le da a muchas mujeres, pero no, no creo, no, con Laia a lo mejor sí, porque mi mamá murió casi a mismo tiempo, y pues fue muy fuerte. En ese momento sí me pegó y tuve que tratarme".

La conductora de Me Caigo de Risa confesó que tanto ella como Adrián, pensaron que no iban a volver a ser padres, y que nunca se plantearon el tema de nuevo y no se daba para darle la bienvenida a un segundo integrantes, hasta que un día lo hablaron, y ambos coincidieron en que deseaban otro bebé: "Sí, la verdad que sí, hubo un tiempo que pensé, que pensamos, que ya nos íbamos a quedar así, porque era algo que no se daba, como que estábamos muy enfocados en sacar a nuestra hija, en trabajar y no, no se hablaba del tema".

Finalmente, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que para ella, esta etapa con un segundo bebé ha sido maravillosa y realmente no ha batallado para retomar las actividades que se requieren para atender a un recién nacido, afirmando que ambos pequeños le siguen enseñando muchas cosas: "Ahí estaba, al final de cuenta, si pasaron muchos años, pero ya había pasado por eso una vez, y nada más fue como remontarme a esos tiempos y sigues aprendiendo, obviamente André me sigue enseñando cosas como Laia".

Fuente: Tribuna del Yaqui