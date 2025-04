William Levy queda libre y habla tras pasar una noche en prisión; niega haber sido violento

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- La tarde de este martes 15 de abril se confirmó que el famoso y polémico actor, William Levy, había recuperado su libertad luego de pasar una noche en una prisión del condado de Broward, Florida, tras ser arrestado por diversos cargos. A su salida del centro de detención, el exgalán de Televisa rompió el silencio y habló con los medios por primera vez sobre lo que lo llevó a ser arrestado.

El actor, conocido por protagonizar telenovelas como Sortilegio y Cuidado con el Ángel, quedó libre tras pagar una fianza de varios miles de pesos, tras protagonizar un polémico escándalo en un restaurante de Weston, la noche del lunes 14 de abril. El intérprete fue acusado de alterar el orden en estado de ebriedad y de irrumpir en propiedad privada.

De acuerdo con testigos presenciales, el altercado comenzó cuando Levy estaba con varios padres de los amigos de su hijo y les ofreció una ronda de bebidas a cerca de 100 personas. Sin embargo, cuando llegó la cuenta le pareció excesiva y se negó a pagar. Esto generó una fuerte discusión con el gerente del local y posteriormente con una persona que intentó calmar la situación. Más tarde, el actor regresó al restaurante para recoger su teléfono móvil, momento en que el personal decidió llamar a las autoridades, resultando en su detención.

A la salida del centro de detención, Levy desmintió haber agredido a un empleado y declaró que probará su inocencia: "No, no, bueno, hay cámaras". También desmintió haber sido violento, como había trascendido: "Yo todo el tiempo traté de aguantar, al final, yo fui quien se retiró". De forma relajada, el también modelo añadió entre risas que hizo nuevos amigos dentro del centro: "No sé si sean muy buenas, pero sí hice buenas amistades".

Cabe resaltar que este no es el primer escándalo que protagoniza el actor en supuesto estado de ebriedad. Como se recordará, en octubre de 2023, William tuvo un altercado doméstico con su expareja Elizabeth Gutiérrez, en donde intervino la Policía, y en abril de 2024, ella lo señaló por presuntamente empujar a su hija Kailey durante una discusión. Sin embargo, Levy negó esta acusación, asegurando que solo intentó evitar que irrumpieran en su habitación.

William Levy quedó libre tras casi 1 día en la cárcel

Fuente: Tribuna