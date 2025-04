Actor de 'Señora Acero', al borde de la muerte por negligencia médica; así se encuentra

Comparta este artículo

Ciudad de México.-

En el reciente estreno de la obra de teatro, Destello, que esteraliza con Pablo Perroni, Alejandro en su encuentro con TV Notas, les confesó que una apendicitis casi lo lleva a la muerte, afirmando que cuando lo hospitalizaron todo estaba bajo control, pero el postoperatorio no fue atendido como se debía y se le infectaron los órganos vitales: "No había reventado el apéndice. Me operaron y lo que vino fue después de la cirugía. La sutura se abrió y hubo un mal seguimiento por parte del doctor. Fue negligencia médica. Me mandó a mi casa con fiebre y dolor, lo cual significa que ya había una infección"

El actor de Madre de Alquiler, señaló que trató de ignorar el dolor pensando que eran cosas normales, pero tras varis días no soportó más y llegó al hospital de nuevo, donde le diagnosticaron sepsis, la infección interna que mató al padre de Jaime Camile, por lo que lo operaron de emergencia: "Es una infección de muy alto nivel y yo la tenía en abdomen, intestino, pulmones, hígado, riñones y vejiga. Todos mis órganos estaban llenos de pus. De emergencia, me realizaron una operación de 5 horas en la que le hicieron una limpieza profunda a cada uno de mis órganos".

El intérprete de 'El Chamuco' en Señora Acero, declaró que el médico, una vez que pasó el riesgo, le dijo que pensó que no iba a salir vivo, ya que eran muchos órganos vitales comprometidos con esta infección, asegurando que un día más y no llegaba ni al nosocomio para ser atendido: "Fue hasta que pasaron las primeras 48 horas de la operación que el doctor me dijo: 'Creíamos que ibas a morir. Es un milagro que estés vivo'. Antes de la cirugía sí me dijeron que era algo sumamente riesgoso y que, literal, si hubiera esperado un día más, no estaría aquí".

Finalmente, el actor de La leyenda del diamante y La Puerta Verde, declaró que tuvo mucho miedo por someterse a dos cirugías en menos de una semana, pues realmente desconocía que incluso estuvo a punto de ser candidato a que le donaran órganos o perder la vida: "Es la vez que más miedo he tenido. A pesar de que no sabía bien la gravedad, me dio mucho temor entrar a cirugía 2 veces en una sola semana. El riesgo que había, que supe después de esas 48 horas, era que me tuvieran que trasplantar algunos órganos o cortar un pedazo de intestino".

