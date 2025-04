Adrián Marcelo opinó en redes sociales sobre cancelación de narcocorridos en México

Monterrey, Nuevo León.- Luego de que el pasado 11 de abril, el cantante Luis R. Conriquez causara asombro entre sus seguidores al decir en redes sociales que dejaría de cantar corridos, debido a una nueva etapa en su carrera musical y las restricciones por interpretar este subgénero, el youtuber Adrián Marcelo lanzó una fuerte crítica ante la cancelación de los narcocorridos.

El creador de contenido regiomontano, opinó a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) que más allá de la censura, su molestia es que se busca liberar o exentar a los padres de familia de su responsabilidad de enseñarles a sus hijos la diferencia entre la música y la vida real.

Hay una parte de la ‘cancelación’ de los corridos que no me gusta y tiene que ver con la censura, pero lo que más me puede es que utilicen la narcocultura para eximir su responsabilidad como padres”, escribió en X.

Además, Adrián Marcelo aseguró que un hijo bien educado puede estar expuesto a cualquier tipo de letra, contenido, videojuegos o programa, sin embargo, el deber como padres de familia, es que comprenda la diferencia que existe con la vida real y que los problemas de México no son los cantantes de corridos, sino los padres ausentes.

Los comentarios del youtuber desataron diferentes opiniones acerca de las nuevas medidas interpuestas por las autoridades que en algunos casos prohíben interpretar este tipo de música, sin embargo, horas más tarde, el cantante sonorense Luis R. Conriquez aseguró que no tiene pensado abandonar los corridos.

Esto fue durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva, que el cantante confesó que la razón por la que no cantó los corridos en el Palenque de Texcoco fue debido a que un integrante de su equipo había firmado un acuerdo en el que estipulaba que el sonido se apagaría si tocaban este subgénero.

A pesar de respetar las medidas de las autoridades, el artista indicó que no tiene pensado abandonar completamente el género que lo ha acompañado a lo largo de su carrera musical, sin embargo, afirmó que únicamente interpretará corridos en los lugares donde sea permitido.

Dónde yo los pueda cantar, yo los canto. Donde me digan no, pues no. Yo cumpliendo, siguiendo una orden. De esto comemos todos, Es más que nada para no tener problemas”, dijo.