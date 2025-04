Aleska regresa a 'LCDLF All Stars' tras ser arrestada en sus foros de TV: "Ya soy otra"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida modelo de origen venezolano, Aleska Génesis, después de que se dijera que Telemundo la traicionó, hace un par de horas, reapareció a La Casa de los Famosos All Stars, generando sorpresa entre los participantes durante la más reciente gala, tras ser arrestada en sus foros de TV, hace 5 semanas para trasladarla al penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, por la acusación de su excuñado de haber robado tres relojes de lujo.

A través de una conexión en vivo, la modelo compartió un mensaje lleno de emoción y habló sobre su experiencia en el show, mencionando lo mucho que echa de menos a algunos de sus compañeros, como Luca Onestini: "Era otra cuando salí de este estudio directo a un sitio, a una cárcel en donde no tenía esperanza de nada, donde estaba perdida y no sabía lo que iba a pasar con mi vida, pero hoy que vuelvo a esta casa siento una gran felicidad, tranquilidad", expuso la venezolana a las cámaras de Telemundo.

Acto seguido, la también empresaria con su marca de moda y de perfumes, defendió su inocencia una vez más, luego de que el empresario mexicano Francisco Javier Rodríguez Borgio, conocido como 'El Zar de los Casinos', se desistiera de los señalamientos en su contra: "Obviamente, esta persona sabía lo que venía y prefirió desestimar todo, retirar los cargos y en México para retirarlos tienes que otorgar un perdón".

Debido a que en un episodio anterior cayó en depresión y atentó contra su vida, la ex del reguetonero Nicky Jam confesó que esta ocasión ni siquiera pensó en esa posibilidad: "Mira, la gran diferencia de aquel momento con este momento, es que aquella vez yo estaba perdida, y mi fe se había perdido un poco. ¿Pensar en el suicidio? No, no, para nada, eso fue un pasado muy, muy oscuro, y hoy por hoy, pase lo que pase, jamás volvería a caer en eso".

Respecto al vínculo que pudo crear con Luca, quien continúa dentro de la competencia, la exovia de Clovis Nienow no ocultó el gran cariño que le tiene, y aunque destacó que por ahora solo existe un gran afecto, no descartó que se pueda dar un romance fuera del reality: "Es que lo que nosotros vivimos fue una conexión muy bonita, inmediata, que fue más allá del juego, de las estrategias. La realidad es que yo estoy dispuesta a todo, o sea, estoy dispuesta a conocer a las personas, me encanta la gente real, él es auténtico, simpático, me hace reír".

Tras explicar que para ella fue mejor enfrentar su problema legal sin una pareja sentimental, Génesis habló con gran emoción de la argolla que recibió por parte del italiano, que continúa dentro de la mencionada competencia televisiva: "Claro, es que este anillo precisamente me lo entregó el día que salí de la casa, entonces sentí que quedó un pedacito de mí allá y un pedacito de él acá. Entonces, de cierta manera, también me ayudó mucho como esperanza, y ese símbolo de luchar para volver a abrazar a las personas que quiero".

Fuente: Tribuna del Yaqui