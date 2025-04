‘Chespirito, Sin Querer Queriendo’: Cuándo, dónde y fecha de estreno en México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pesar de los impedimentos que ha tenido el proyecto Chespirito: Sin querer queriendo para lograr ver la luz, cada vez faltan menos días para que la vida del fallecido actor y comediante Roberto Gómez Bolaños sea retratada a través de la plataforma streaming de Max. Es así que su estreno está previsto para el próximo 5 de junio y contará con ochos episodios que saldrá uno cada jueves.

En cuanto al elenco por supuesto como protagonista está Pablo Cruz Guerrero (Chespirito), Miguel Islas, como Ramón Valdés (Don Ramón), Paola Montes de Oca, que estará en el rol de Antonieta de las Nieves (La Chilindrina), Arturo Barba representará a Rubén Aguirre (Profesor Jirafales), Andrea Noli como Angelines Fernández (La Bruja del 71) y finalmente Eugenio Bartilotti como Edgar Vivar (Señor Barriga).

De acuerdo con información de El Universal, una de las controversias más grandes que ha tenido la producción es por la ausencia del personaje de Florinda Meza, quien según su abogado Guillermo Pous, no tiene sentido que ella no estuviera en la serie porque estuvo en la vida de Gómez Bolaños en sus últimos 40 años vida. No obstante, Guillermo dejó en claro que una vez que saliera el proyecto sabrían qué acciones tomar.

A través de las redes sociales de Max Latinoamérica se publicó el avance

De igual forma, en el avance sí aparece Doña Florinda, interpretada por Bárbara López, el asunto es que su nombre Margarita Ruiz, aunque físicamente es tal cual el personaje al que le dio vida Meza. Hasta el momento de la elaboración de esta nota la originaria de Zacatecas no se ha pronunciado con respecto a esta situación, sin embargo, quizás conforme pase las horas haya una declaración. A su vez, tampoco aparece el nombre de Carlos Villagrán Quico, en su lugar es Marcos Barragán a quien le dará vida el actor Juan Lecanda.

Finalmente, a través de la cuenta oficial de Max Latinoamérica se publicó un teaser donde se puede un poco de la escenografía que representa a la icónica vecindad: "Antes de las risas, hubo sueños. Antes de los personajes, hubo historia. Aquí empieza el universo que marcó a generaciones. Fue Chespirito: Sin querer queriendo, pero te va a llegar al corazón. Nueva serie biográfica, 5 de junio por Max", dice el escrito.

