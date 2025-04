Filtran escalofriante llamada al 911 del altercado de William Levy; estaría ebrio y drogado

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- Después de que William Levy pasara toda una noche en prisión, tras ser arrestado por las autoridades del condado de Broward, Florida, bajo cargos de disturbios públicos e intentar irrumpir en propiedad privada, hace unos momentos se filtró la escalofriante llamada al 911, que realizó uno de los empleados del restaurante en el que ocurrieron los hechos, el cual los acusa de estar en estado de ebriedad e incluso hasta drogados.

La mañana del martes 15 de abril, circuló la noticia que el exgalán de Televisa fue arrestado en Florida mientras estaba bajo los efectos del alcohol durante la noche del lunes 14 de abril. Según lo revelado poco después, lo que sucedió es que el actor de Sortilegio invitó bebidas a los padres de los amigos de su hijo mayor, pero al llegar la cuenta se negaría a pagar porque creía que era demasiado, comenzando así la discusión con el gerente del lugar.

En los alegatos, se dijo que el protagonista de Cuidado con el Ángel, pese a que ya se había ido, poco después regresó al lugar, y uno de los empleados llamó a emergencias para que fuera arrestado. Una vez que salió de la cárcel tras pagar su fianza, el histrión cubano negó rotundamente que haya escalado a una situación violenta el altercado y que no agredió a nadie: "No, pueden haber cámaras ahí. Yo todo el tiempo estuve al tanto de aguantar que la situación no escalara. Al final yo fui el que terminé esposado".

Pero ahora, un supuesto testigo desmintió lo dicho por el ex de Elizabeth Gutiérrez, ya que afirmó que tanto el galán de melodramas como su amigo, fueron muy agresivos, señaló que Levy fue muy grosero y agredió verbalmente a una mesera y bartender, mientras que su amigo hasta ahorcó al gerente: "William y un amigo empezaron a agredir verbalmente a la mesera cuando ella les dijo que no había más alcohol. El gerente y un cliente intervinieron y el amigo de William tomó al gerente por el cuello y William peleó con el cliente que quiso ayudar a la bartender y a la mesera".

Por su parte, Alex Rodríguez, famoso reportero, declaró en Despierta América, que este miércoles 16 de abril, dos personas irán a declarar sobre lo sucedido, y que ambas señalaran que fueron agredidas por William, incluso afirma que en el local hay cámaras que comprobarán todo: "Hay dos personas que van a declarar el día de hoy que se sintieron agredidos por William Levy. José el gerente del restaurante llama a la policía. Hay una evidencia, esas imágenes están grabadas".

Pero eso no fue todo, pues Rodríguez mediante su cuenta de Instagram, compartió el audio de la llamada de uno de los empleados al 911, en el que este le pide a quien lo atendió que mande unidades, pues el actor de Café Con Aroma a Mujer y su amigo, cada vez se ponían más violentos, señalando que estaban borrachos y que supuestamente antes de todo esto habrían consumido drogas, mientras que se fondo sí se escucha una fuerte discusión, aunque no se distingue que se dice ni las voces.

Fuente: Tribuna del Yaqui