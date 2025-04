Fue indigente: Tras perder sus ahorros, actor de Televisa llega a 'VLA' y suplica trabajo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido actor mexicano, quien trabajó por décadas en Televisa y que acabó en la calle a causa de las adicciones, de nueva cuenta se apoderó de la atención de todos los medios debido a que en una reciente entrevista hizo un llamado a los productores, a quienes les suplicó que lo contraten. Se trata de Carlos Bonavides, quien habló ante las cámaras de Venga la Alegría sobre porqué ahora se dedica a vender saludos en videos.

El también comediante fue un reconocido artista del Canal de Las Estrellas al inicio de su carrera, contando con participaciones en los melodramas Carrusel de las Américas, El premio mayor, Salud, dinero y amor, Hasta que el dinero no separe y La fea más bella. Desafortunadamente, Carlos acabó casi como indigente después de gastarse todo su dinero durante su etapa de adicciones. De hecho, él mismo contó que vivió como "pordiosero" ya que no tenía dinero ni para comer.

Aunque en los últimos años, Bonavides regresó a la televisión con varios proyectos, como el reality Las Estrellas Bailan en Hoy, ha sido visto trabajando en la calle, pues sale de su casa con un letrero en el que ofrece grabar videos por cierta cantidad de dinero: "Sáquese un video con Huicho", dice la publicidad del actor. Por lo anterior, se creyó que el famoso nuevamente estaba atravesando problemas económicos, pero él mismo lo desmintió.

Ustedes todo lo malinterpretan o hacen sus versiones. El trabajar en la calle, millones de personas trabajan en la calle y no es nada vergonzoso".

Frente a las cámaras del matutino de TV Azteca, don Carlos compartió que está orgulloso de su actual forma de ganarse la vida: "Un día un reportero me localizó y me dice: '¿Pero cómo estás trabajando en la calle?' y le digo 'Dame los seis mil pesos que me he ganado ahorita y dejo de trabajar'". Además, señaló que se siente poco valorado por el gremio artístico:

Puedo trabajar en Bellas Artes o en la calle y no dejo de ser actor y no dejo de tener la altura de actor que tengo. Ya a mi edad, ya las falsas modestias ya no sirven. Ya a mi edad puedo decir que yo soy un gran actor desperdiciado".

Para cerrar la entrevista, don Carlos envió un mensaje a los productores para que le den una oportunidad de trabajar en lo que más ama: "Yo soy un buen actor, yo soy un actor que le puede dar cualquier papel a cualquier productor. O sea, yo tengo trabajo, yo siempre estoy trabajando, pero yo quiero regresar dignamente a la televisión (porque) yo me quiero morir en un escenario".

