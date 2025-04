¿Justin Bieber en bancarrota tras cancelación de su gira 'Justice World Tour'?

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Los rumores sobre la vida del cantante canadiense Justin Bieber parece que no se detendrán nunca, ahora surgió uno nuevo con relación a su situación económica, es así que se dice que el intérprete de Baby quedó en bancarrota después de que decidiera cancelar su gira Justice World Tour, sin embargo, el equipo del famoso no se quedó con los brazos cruzados porque salieron a aclarar la situación que precisamente comenzó un excolaborador.

“Cualquier fuente que trate de vender una historia sobre una supuesta crisis financiera no entiende cómo funciona la industria del entretenimiento o simplemente quiere proyectar una imagen negativa de Justin, que no se ajusta a la realidad”, afirmó a través de un comunicado el personal de trabajo de Bieber. A su vez, el exnovio de Selena Gómez no ha publicado sobre ese tema en sus redes sociales.

No obstante, es necesario resaltar que en los últimos meses el artista ha enfrentado algunas modificaciones en su vida, como por ejemplo, la separación profesional con su exmánager Scooter Braun, quien curiosamente lo descubrió por allá en el 2008, aunque se llegó a decir que por diversos problemas el esposo de Hailey Bieber ya no quería mantener ningún vínculo y finalmente en el 2023 rompieron lazos.

Justin Bieber asegura que no tiene problemas económicos

Por otra parte, volviendo al tema, se dijo que los rumores acerca de una crisis económica provienen de fuentes poco confiables, resentidas por ya no formar parte de su círculo profesional. La réplica fue una reacción directa a un artículo de un medio estadounidense, en el cual un excolaborador suyo alegaba que el cantante afronta cuantiosas deudas tras la suspensión de su gira Justice World Tour.

Entre los señalamientos, se mencionaba una deuda de 20 millones de dólares con el organizador de la gira, así como la venta de su catálogo musical por 200 millones de dólares como estrategia para asegurar su estabilidad financiera. De igual forma, el equipo de Bieber fue enfático al desmentir estas declaraciones, asegurando que son falsas y están diseñadas únicamente para generar tráfico en internet.

Fuente: Tribuna/ Agencia México