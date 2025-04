¿Lo cachó al ser infiel con Maite Perroni? Claudia Martín da fuerte noticia de su divorcio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de casi cuatro años separada, Claudia Martín acaba de responder los cuestionamientos sobre su tan polémico divorcio de Andrés Tovar, siendo muy contundente al darle a todos los medios de comunicación una fuerte noticia ante cámaras del programa Hoy, al respecto de tanto interés con este tema, que quiso evitar hablar por casi un lustro, ¿acaso es verdad que sí lo chacó al ser infiel con la actriz Maite Perroni?

En el primer trimestre del 2021, en TV Notas se dijo que Martín y el entonces productor de Sale el Sol se estaban separando porque la actriz de Televisa le encontró mensajes subidos de tono con nada más que la reconocida Maite. Pocos meses después, se inició un fuerte escándalo, ya que todos los involucrados desmintieron tales acusaciones, pero Perroni comenzó acciones legales contra Claudia, pues supuestamente ella habría filtrado esa información falsa. Ahora, la cantante y Andrés están casados y tienen una bebé.

Martín, que se encuentra formando parte del elenco de la novela, Juegos de Amor y Poder, al toparse con reporteros del programa Hoy, primeramente abordó el tema de su nuevo melodrama, en el que comparte créditos con famosos como Sylvia Pasquel, señalando que se siente cobijada de sus compañeros y directores, además que sabe que será un éxito: "Confío en mi trabajo, confío en el trabajo de los demás y estoy mu orgullosa". Pero sin poder evitarlo, surgieron dudas de su separación.

Dado a que se decía que ella estaba solicitando la anulación del matrimonio para poder casarse con su actual pareja, el actor Carlos Said, declaró que ella actualmente se encuentra muy en paz y tranquila con su vida: "Yo solo puedo decir que estoy feliz, muy contenta en esta etapa de mi vida y nada, muy contenta". Ante la insistencia de si ya se había anulado su matrimonio, Claudia fue contundente y precisa al anunciar ya no dará declaraciones del tema: "De eso no voy a hablar".

Finalmente, con respecto al porqué no quiere decir nada sobre su expareja, ahora productor en TV Azteca, Claudia señaló que era porque no quería enfocarse en el pasado cuando tiene un presente maravilloso y un futuro muy prometedor, así que se enfonca en lo bueno del ahora: "No, más que nada que yo me enfoco en mi presente y en todas las cosas buenas que pueden llegar a mi vida y no miro hacía atrás".

Fuente: Tribuna del Yaqui