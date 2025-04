¿Luto en Televisa? Querida actriz se retira por triste razón: "Mi cuerpo no quiere seguir"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de novelas y directora mexicana, Susana Alexander, hace un par de horas apareció en sus redes sociales para confirmar que se retira de los escenarios y el mundo del espectáculo después de casi 70 años formando parte de este, revelando que la triste razón de esta decisión y orden médica es debido a que su "cuerpo no quiere seguir", ¿acaso habrá luto en Televisa pronto?

Corría el año de 1962 cuando Susana comenzó su carrera en las novelas con el melodrama de La Madrastra, producción antes del remake con Victoria Ruffo, siguiendo con exitosos proyectos como El precio de la fama, Amor de nadie, y por último, en el 2018 con Cita a ciegas. Pero, pese a que tiene siete años fuera de los melodramas, ha seguido en filmes como Las Vocales, El testamento de la abuela, y en obras de teatro como en Si te mueres... ¡te mato!.

Pero ahora, la también directora mexicana de 81 años, acaba de emplear su cuenta de Instagram para compartir un mensaje en el que revela que tras más de 60 años de trayectoria, debe de cancelar todos los compromisos laborales que tenía por órdenes de su médico y de su propio cuerpo: "Siempre digo lo mismo al principio (de mis videos): 'Soy Susana Alexander', pero esta vez les hablo para ofrecerles una disculpa. No voy a poder cumplir".

Susana Alexandra con Talina Fernández. Internet

Susana declaró que la fuerza mayor que alega, es debido a que su cuerpo por cuestiones de la edad ya no puede mantener el ritmo que siempre tuvo con las giras en las obras de teatro, y el doctor ya le pidió que se detenga por cuestiones de su salud física, o podría pasar algo grave: "Es por causa de fuerza mayor. La causa de fuerza mayor es que soy mayor. Mi edad ya no me deja. Ya no quiere. Mi cuerpecito ya dijo que no quiere seguir. Ya no puede seguir trabajando. El doctor me dijo: 'Se acabó, señora. Tiene usted que entender que tiene que parar'".

Finalmente, quiso agradecer a todos sus fans por apoyarla y seguir su trabajo a lo largo de su tiempo en el mundo del espectáculo, pero que ahora solo le quedaba el despedirse y pedir perdón por las presentaciones en las que quedará mal, porque debe de retirarse de inmediato: "Les ofrezco de todo mi corazón un sincero una disculpa por no poder asistir donde yo debería estar, en los compromisos que yo misma acepté, pero el doctor dijo: ‘Usted acepta, pero su cuerpo no’

Les mando un afectuoso saludo a todos. Gracias siempre por el milagro de su compañía que estuvieron conmigo cada vez que yo fui a sus teatros. Muchas, muchas gracias por ese milagro que ustedes hicieron cada vez que estuvieron presentes", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui