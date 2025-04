¿Luto en Televisa? Reportan muerte de César Bono tras parálisis; en 'VLA' da triste noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente en varios medio de comunicación se acaba de reportar la muerte del querido actor y comediante mexicano, César Bono, después de que enfrentara una muy fuerte crisis de salud, que lo dejó paralizado en gran parte de su cuerpo, como su brazo. Ante esto, decidió presentarse en Venga la Alegría, y en su entrevista filtró una triste noticia sobre su situación, ¿acaso Televisa estará de luto?

Bono desgraciadamente tiene varios años luchando por su vida, pues ha presentado diferentes crisis de salud muy severas, tales como el cáncer, además de que también ha sobrevivido a ocho infartos cerebrales, que si bien pudieron arrebatarle la vida de inmediato, le ha dejado secuelas importantes, como parálisis en la mitad de su cuerpo. Por fortuna, el actor de melodramas como Carita de Ángel y Cachito de Cielo, sigue trabajando en TV y sobre los escenarios de teatro.

Pero, dado a lo delicado de su salud en los últimos tiempos, recientemente diferentes medios de comunicación afirmaron que el actor de Vecinos, había perdido la vida. Sin embargo, César se encuentra vivo, sano y salvo, y por ello apareció ante las cámaras de TV Azteca, para señalar que él se va a morir el día en el que Dios decida que es su tiempo para partir: "Yo lo único que les puedo decir es que me voy a ir cuando el señor quiera, mira".

Con respecto al porque cree que anunciaron su deceso, el protagonista de la obra Defendiendo Al Cavernícola, declaró que por el hecho de que ya le dijeron que no podrá recuperar la movilidad de su brazo izquierdo, muchos podrían señalar que su final está cerca, cuando no es así: "Yo dije mi verdad, o sea, a mi una terapeuta que sabe más que yo, me dijo que esta mano no tiene remedio, y así lo comuniqué yo, pero no es por hacerme el martir".

Finalmente, negó rotundamente temerle a la muerte, señalando que por su edad sabe que es muy probable que pronto parta de este mundo, y más le da certeza las muertes de queridos compañeros con los que trabajo hace poco y estaban cerca de su edad, como Carmen Salinas o Paquita la del Barrio: "No, que va, les digo que ando cerquitas. En la última obra de Carmen Salinas, ahí estaba, y de ahí se murió la señora Salinas, se murió el Pollo Jiménez y el hijo del Pollo, ¿que quiere decir eso?, que ahí andaba la calaca".

