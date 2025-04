Periodista inculpa a Elizabeth Gutiérrez en arresto de William Levy: "Pudo ser una trampa"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de William Levy continúa apareciendo en todos los titulares de la prensa tras confirmarse su detención en un restaurante de Florida, Estados Unidos. Aunque el actor enfrenta cargos por alteración del orden público bajo los efectos del alcohol y allanamiento de una propiedad ocupada, ha salido a la luz que en realidad el famoso actor no cometió ninguna falta y que en realidad habría sido víctima de una trampa.

Fue el periodista Jordi Martín, quien compartió todos los detalles sobre el delicado asunto e incluso, mencionó que Elizabeth Gutiérrez podría estar detrás del arresto de su exmarido. El comunicador compartió que el mismo Levy le había dado los detalles sobre cómo ocurrió todo: "William me cuenta que estaba pasando un rato agradable con su amigo, que estaban ahí tomando unos tragos, que había varios fanáticos que le pidieron fotos, y que de repente, cuando llegó la cuenta, la cuenta eran 519 dólares", inició el relato.

Presuntamente, fue el amigo de William quien mostró su molestia por la excesiva cantidad que les estaban cobrando: "Le dijo al bar tender: 'oye, ¿qué es lo que está pasando con esta cifra? ¿Por qué es tan alta? ¿Es porque es William Levy? ¿Nos estás estafando?'. Y ahí es cuando uno de los trabajadores del local se puso a reír, se mofó y es cuando entablan una pequeña discusión", agregó.

Sobre la reacción de exgalán de Televisa, Martín comentó que siempre estuvo tranquilo: "William se levanta para poner paz. 'Tranquilos, chicos, no pasa nada, está todo bien'. Ahí es cuando se presentan 10 policías, les piden la identificación a cada uno y les dicen: 'os podéis ir para vuestra casa'". Asimismo, el periodista dijo que William volvió al restaurante para reclamar a los policías por el trato que les estaban dando:

William regresa para decirle: 'oiga, agente, ¿por qué ustedes nos han tratado así? Que no considero que el trato haya sido el más adecuado'. Y ahí es cuando el policía le dice: 'Te quedas arrestado'", afirmó Jordi.

Además, el fotoperiodista contó cómo la había pasado Levy al interior del centro de detención: "Me dice que lo meten en una celda de 15 a 17 personas, que lo tratan superbién, que los reclusos se quedan sorprendidos al verle y le dicen: 'oye, pero ¿esto es de verdad?, ¿esto es una película?'…". E incluso, contó que el actor había hecho un amigo: "Hay un recluso de origen chino que se hace amigo de él, y le dice: 'William, no te preocupes, yo te voy a dar comida. Mira, toma estas galletas, come, estate tranquilo, no te va a pasar nada'".

Martin indicó que William está tranquilo y a la espera de una segunda audiencia, pues el delito por el que lo señalan no es grave. Finalmente, el español señaló que existe un rumor de que la expareja y madre de los hijos de William, Elizabeth Gutiérrez, podría estar implicada en este incidente.

La dueña del restaurante del altercado es íntima amiga de Elizabeth Gutiérrez. Y me trasladan que diga que la cosa huele mal, que podría ser una trampa que le podrían haber puesto a William Levy, según las fuentes que tengo en Miami que me llegan, no es oficial", expuso el paparazzi al respecto.

Fuente: Tribuna