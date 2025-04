Roberto Palazuelos lanza dura acusación contra viuda de Andrés García; enfrenta demandas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El enfrentamiento entre el reconocido actor, Roberto Palazuelos, y la señora Margarita Portillo, viuda de Andrés García, ha estado bajo el escrutinio público y ha generado controversia. Tras la lectura del testamento del fallecido actor, el también abogado manifestó su deseo de impugnarlo, poniendo en duda la legitimidad del matrimonio entre García y Portillo. Ahora, lanza dura acusación en su contra ante las demandas que enfrenta.

En este sentido, el actor de programas como Perdiendo El Juicio, ha expresado su respaldo a Sandra Vale, exesposa de Andrés y la madre de Leonardo García, según se ha informado, el llamado 'Diamante negro' está ofreciendo apoyo legal tanto a Sandra como a Andrés García Jr., buscando impugnar el documento que los excluyó del legado del histrión que perdió la vida el 4 de abril de 2023, tras años luchando con varios problemas de salud.

Durante su encuentro con los representantes de los medios de comunicación, Roberto aclaró que por el momento no se puede hacer ningún tipo de proyecto que involucre el nombre del actor de El Privilegio de Amar, puesto que existe una batalla legal por la dote del artista: "La bioserie tienen que tener mucho cuidado, porque Andrés le dejó en un testamento con los derechos a Margarita, pero jurídicamente, la legítima esposa es Sandy, y Sandy está casada por bienes mancomunados".

Por lo tanto, Andrés solamente estaba en aptitud de dejarle la mitad de los derechos y la mitad de sus regalías, ya hay un par de juicios, entonces, pues el productor que lo vaya a hacer o quien lo vaya a hacer, tiene que ser muy cuidadoso porque si la saca sin el consentimiento de la legítima esposa, pues vamos a proceder legalmente", agregó.

Cuando se le cuestionó si ha tenido comunicación con Margarita, el famoso exnovio de Gaby Platas, reveló que la viuda de García estaría evadiendo a la justicia y se esconde ante las demandas que han interpuesto con este tema del testamento y herencia del difunto actor de Televisa: "No, no, para nada, no hablo con ella, se anda escondiendo, se anda escondiendo porque trae otra demanda ahí, que la quieren emplazar, y ve por las cámaras y no sale, pero bueno, hay otras medidas de edictos y otras cosas cuando la gente no se deja emplazar, pero se está escondiendo".

Al respecto del asunto que la tendría escabulléndose de las autoridades, Roberto indicó: "Sobre el tema testamentario, ahí hay un juicio ya testamentario, pero hay otra demanda más de la familia, pues ahí anda, ahí va la cosa, no les puedo decir mucho, porque como ya soy titular del despacho, pues no puedo estar revelando información, es información clasificada de un cliente". Finalmente, Palazuelos descartó que esta situación pueda llevar a la cárcel a la última pareja sentimental de don Andrés García: "No, no, no es una cuestión de aprehensiones, ni es una cuestión penal, es una cuestión netamente civil".

Fuente: Tribuna del Yaqui