Shock en Televisa: Muere actriz tras años enferma y filtran secreto que se llevó a la tumba

Ciudad de México.- Tras haberse cumplido 4 meses de la repentina muerte de una famosa actriz mexicana, que triunfó en Televisa, cine y teatros, su hija reaparece ante las cámaras y estremece a fans luego de hacer inesperada confesión. Se trata del fallecimiento de Silvia Pinal, el cual ocurrió el 28 de noviembre de 2024 luego de que la primera actriz estuviera durante meses hospitalizada por diversas complicaciones médicas.

Aunque ya pasaron varios meses desde su partida, ahora ha salido a la luz un fuerte secreto que doña Silvia se llevó a la tumba, por lo cual sus seguidores están en shock. Resulta que por primera vez, su hija Sylvia Pasquel salió a hablar acerca de porqué ella y sus hermanos se aferraron a seguir mostrando a la 'Diva Mexicana' pese a su deteriorado estado de salud, pues hay que recordar que varias veces doña Silvia incluso tenía dificultades para hablar y entender conversaciones.

En entrevista exclusiva para el programa Venga la Alegría, la primogénita de 'La Pinal' confesó entre lágrimas que siempre actuó con consideración y buscando lo mejor para su madre. Sylvia dijo que aunque la actriz se mostraba en contra de salir de su casa, al darse cuenta que estaba en el teatro o en un evento público, su actitud cambiaba por completo:

¿Y a dónde vamos? ¿Y a dónde me llevan? ¿Y por qué me sacaron?… Venía de malas, así todo el camino. Y yo: 'vas a ver, mamita'. Le digo: 'vamos a ver una obra de teatro, te va a gustar. Es una comedia musical', ya le platicaba. Y ya los 3 minutos: '¿y a dónde me llevas? ¿Y a dónde vamos?'", contó.

El regreso de Silvia Pinal al teatro fue muy criticado

De la misma manera, Pasquel agregó: "Y llegábamos y entonces ya empezaba a ver, ya como que llegaba y veía el teatro decía: ‘yo esto lo conozco, esto es mío, esto me pertenece’. Se bajaba así y empezaba ella a calibrar que le esperaba un buen espectáculo". La también cantante aseguró que su madre siempre fue feliz de estar entre el público, pese a que muchos pudieran pensar lo contrario:

Entraba y ya venía muchas veces la prensa, la entrevistaba, el rollo, ya empezaba a contestarme bien… la metía yo al público, y nada más la veía al público y le empezaban a aplaudir, y a gritar. Y mira, se le ponían los ojitos así, y empezaba (a mandar besos), ¡ay!, feliz", recordó con nostalgia.

Hay que recordar que doña Silvia regresó al teatro en 2022 con la obra Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!, pero ni siquiera pudo estrenar el proyecto porque no se encontraba en condiciones; incluso, hay videos donde la actriz ni siquiera podía sostener su cuello. A quienes criticaron esta acción, Pasquel les recalcó:

Ya se le olvidaba ¿a dónde vamos?... Más que para que vieran la obra, era para que llegara y la gente le aplaudiera. ¡Claro!, porque esas cosas le daban vida".

Por último, Sylvia mencionó que no llevaba a la reconocida actriz y presentadora de televisión a cualquier tipo de obra, admitiendo que su madre no estaba al 100 por ciento de salud: "Todas de musicales porque si no se me dormía. Las que eran de mucho bla, bla, bla. Ya también como… ya no oyen muy bien… no entienden, pues se duermen. Y digo: ‘no, ¿cómo voy a llevarla a dormir al teatro?’, Entonces la llevaba yo y estaba cante y cante, y mueve y mueve", finalizó.

Fuente: Tribuna