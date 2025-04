Tanya Vázquez confirma renuncia a obra por culpa de fuerte pleito con actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Tanya Vázquez, tras ser una celebridad sin muchos escándalos, en los últimos años ha enfrentado rumores de ser amante de Nicandro Díaz y de pelearse con compañera de teatro. Ahora, tras tantos dimes y diretes, la artista se niega a aceptar su amorío, pero confirmó su renuncia a obra, debido a que sí tuvo un muy fuerte pleito con Gaby Ramírez, polémica actriz de Televisa y presentadora.

Gaby y Tanya, a comienzos de este 2025 fueron anunciadas como parte del elenco de Perritzimas, incluso se presentaron en una rueda de prensa, donde todo parecía haber ido de lo más normal, cuando fue todo lo contrario. Según lo dicho por la propia Ramírez, ella se enojo al ver que Tanya apareció con un color de vestido diferente al de todo el elenco, que se suponía sería rojo al unísono para presentar el proyecto.

Ahora, tras tantos dimes y diretes sobre la situación y a casi dos meses de la pelea, la actriz de Esperanza del Corazón, declaró que era verdad que se fue con otro vestido al dicho, pero fue porque su productor así se lo solicitó cuando la vio usar la prenda del gran diseñador Gustavo Matta: "Es importante aclarar que no soy una persona que no use el vestuario o color que se ha pedido. Días antes de la sesión de fotos, el productor vio ese vestido y me dijo: 'Ese es el que quiero que te pongas para la rueda de prensa'"

La estrella de Mañana es Para Siempre, declaró que en efecto, sí hubo peleas, pero que ella no piensa señalar a nadie ni hablar mucho, porque es una mujer profesional y ella sabe que hizo justo lo que su productor le pidió, como las demás al ir en vestidos rojos: "Hubo problemas por eso. No me interesa mencionar a nadie. Simplemente soy una mujer profesional. Hice al pie de la letra lo que me pidió el productor, que era ponerme el vestido que él eligió para mí. Lo demás no me interesa".

Estoy a favor de apoyarnos, tanto hombres como mujeres. Todo lo que sume será bienvenido. Nadie le quita nada a nadie. Estoy en una etapa de mi vida en la que me siento muy tranquila y en paz. Si estar ahí no me iba a sumar, no valía la pena", agregó.

De la misma manera negó contundentemente que haya pedido el despido de la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, pues considera que eso es de lo peor que se puede hacer: 2Jamás haré que le quiten el trabajo a nadie. Nunca ha ocurrido a lo largo de mi carrera ni pasará. Eso sería algo feo y bajo. Cada uno brilla con luz propia. No tengo por qué quitarle nada a nadie". Tanya destacó que a ella no le importa saber de las demás y solo quedar bien con el productor Jesús Galeana.

Finalmente, mencionó que se sintió muy incómoda con la situación, por lo que prefirió renunciar por su paz, destacando que ya dejó el tema en el pasado y entiende que así son las cosas, por lo que decide darle vuelta a la página y quedarse con lo bonito del proyecto: "Soy fiel creyente de que debemos hacer unión y ser mujeres seguras. Cada una tiene algo especial y todas somos bellas".

No regresaría a Perritzimas. Ya se cocina algo nuevo que no les puedo contar, pero que me tiene muy motivada. Respeto muchísimo el proyecto de mis compañeras. Jesús tardó en convencerme y se lo agradezco. Por eso me quedé en la rueda de prensa, a pesar de que yo no quería estar", concluyó.

El vestido negro de Tanya enfureció a Gaby. TV Notas

Fuente: Tribuna del Yaqui