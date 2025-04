Tras 50 años, Daniela Romo revela en 'Hoy' su retiro de Televisa; da la impactante razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida primera actriz y cantante mexicana, Daniela Romo, recientemente brindó una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, en la que confesó que tras 50 años al aire y de una exitosa carrera en diferentes ámbitos, ahora se retiraba de Televisa, pues consideraba que era necesario darse este momento. Todos sus fans quedaron impactados por la razón tan inesperada que reveló.

Romo es una de las artistas más respetadas, queridas y admiradas, gracias a novelas como Alborada y temas como De Mí Enamórate. Comenzando su carrera en el año de 1972 en el teatro con la obra Contigo, pan y cebolla, y en los melodramas en 1978 con Ardiente secreto, Daniela ha marcado la industria con sus impresionantes personajes de protagonista o villana con El Manantial, Alborada, Vencer el Desamor.

Pero ahora, a un mes de que oficialmente la novela Amor Amargo llegó a su final, la intérprete de Secretaria, brindó una entrevista en la que negó rotundamente que vaya a hacer una bioserie sobre su vida y mucho menos un libro, pues prefiere simplemente seguir viviendo en vez de recordar lo vivido: "Ay no, porque ya me ganaron el título y me da mucho coraje, Anecdotario de una Vida Inútil pero Divertida, me lo ganaron. No tampoco, porque no, me gusta vivir, no contar lo vivido, y vivir para contarlo en petite cómite".

Con respecto a su último melodrama, la creadora de Que Vengan Los Bomberos, declaró que se va muy feliz y orgullosa de todo lo que consiguieron y de la gran amistad que hizo con todos: "Me deja puras cosas buenas la verdad, me deja amigos, me deja compañeros entrañable, escenas que me removieron hasta el última dedo del pie, desde ahí hasta el alma". Pero, dejó en claro que era su última novela y se retiraba de la pantalla chica, solo por este 2025.

Romo señaló que por ahora quiere enfocarse en otras cosas y para poder hacer la clase de personajes que hace, debe de tener una preparación y por supuesto que también tiene que descansar, sin embargo, no descarta regresar al teatro pronto o a la música, que es de sus mayores pasiones: "Yo he tenido el privilegio de hacer tantísimas cosas, para mi es de gran respeto el escenario y seguiré haciendo así paulatinamente cosas, y para hacerlas hay que prepararse".

Finalmente y con respecto a la música, Romo declaró que ella espera que muy pronto grabé un nuevo álbum y saque nuevas canciones para sus millones de seguidores: "Prontito, lo prometo, ahorita estoy haciendo cosas que solo me competen a mi, pero ya habrá tiempo". La actriz debutó como cantante oficialmente en 1979 con su álbum, Daniela Romo, seguido de éxitos como Amor prohibido, Dueña de mi corazón, Mujer de todos, mujer de nadie.

A partir del minuto dos.

Fuente: Tribuna del Yaqui