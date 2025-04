Tras 7 años retirada, actriz de Televisa revela el oscuro motivo porqué dejó las novelas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora, Sugey Ábrego, recientemente reveló que aunque sigue en teatro y radio, en la televisión tiene siete años retirada casi al 100 por ciento, debido a los prejuicios de productores. La famosa celebridad, en una entrevista con TV Notas, contó el oscuro motivo por el que dejó las novelas, y también el porque desde el 2018 no ha tenido un trabajo fijo en Televisa.

Ábrego debutó en la empresa San Ángel en el año 2002, formando parte del exitoso melodrama juvenil, Clase 406, tras lo que se ha mantenido en importantes producciones de dicha televisa, como Enamorándome de Ramón, La Vecina y Un Refugio Para El Amor. Desgraciadamente en el 2018 tuvo su último melodrama como tal, por lo que estuvo entrando y saliendo de TV Azteca, formando parte de Venga la Alegría como invitada especial, y luego en Televisa.

Ante esta situación, la actriz de unitarios como La Rosa de Guadalupe y Como Dice el Dicho, declaró que ella no ha regresado a los melodramas como antas y en siete año solo ha conseguido papeles en los mencionados proyectos, o en Fugitivas, por discriminación laboral: "Me encantaría regresar a la televisión, pero creo que el hecho de que esté vigente en plataformas de contenido exclusivo ha generado muchísima suspicacia. Por eso decidí hacer mi propio pódcast, para crear y vender mi espacio.

Ábrego declaró que dado a que ella tiene una plataforma de contenido para adultos, productores no la han querido contratar, y si no fuera por Maxine Woodside que le da espacio en su programa, Todo Para La Mujer, estaría perdiendo mucha vigencia, por lo que pide que se quiten los prejuicios: "En esta sociedad conservadora ha prevalecido el juicio de que estoy en una plataforma de contenido exclusivo. Eso ha mermado un poco mi permanencia en televisión. No ha sido así en radio. Le agradezco a Maxine Woodside por mantenerme vigente".

La exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy declaró que los productores no se lo han dicho como tal a ella, pero sí a su mánager, usando frases como que no pasa el filtro porque son melodramas en horario familiar o con tema de valores familiares: "A mí no, a mi representante. Cuando llego a pasar diferentes etapas de casting y nos piden el número de seguidores, hablo de mi canal de Telegram, de TikTok. Es cuando dicen: 'Ah, no… Va en un horario familiar', y ya no paso el filtro".

Finalmente, Sugey quiso dejar en claro que esta situación no es más que una falta de conocimiento y el tabú que se crea sola la gente por solo tener presencia en ese tipo de páginas, cuando no hace nada malo, y no es como que se encuere por completo o haga cosas sexuales: "Es parte también de una falta de conocimiento de todo lo que se hace en este tipo de plataformas. En verdad, hasta los invito a suscribirse, porque no todo es malo".

Lo acepto, porque no puedo lidiar contra un sistema que tiene ciertos pensamientos. Quien me mantenía a cuadro era Genoveva Martínez, en el unitario Como dice el dicho. Ella creía en mí. Por lo menos me daba como 4 llamados al mes. Lucero Suárez me 'casteó' y me dio una oportunidad en la novela pasada", concluyó sobre sus faltas de oportunidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui