Tras retiro de Televisa, 'exgalán' de Legarreta reaparece en 'Hoy' con íntima confesión

Ciudad de México.- Durante la mañana de ayer martes 15 de abril un famoso galán de telenovelas, que trabajó por años en Televisa y luego se fue a la competencia, reapareció en el programa Hoy haciendo una íntima confesión sobre su vida sentimental, luego de que en el pasado la conductora Andrea Legarreta le coqueteara. Se trata del artista mexicano Christian de la Campa, quien platicó con reporteros del matutino si ya está en una relación amorosa luego de años soltero.

El oriundo de Guadalajara estudió en el CEA y debutó en los melodramas de la televisora de San Ángel en el año 2011 cuando estuvo en Vino el amor. Sin embargo, Christian ya era conocido por el público debido a que formó parte de un reality de Hoy, el cual consistía en buscar al 'doble' de William Levy. Fue en ese momento que conoció a Legarreta y la presentadora supuestamente le estuvo coqueteando, como refiere la cuenta de X del matutino.

Aseguran que Andrea Legarreta coquetó con Christian de la Campa

Tras años de esta situación, el actor de la serie La hija pródiga en TV Azteca dio una entrevista a reporteros de Hoy donde habló sobre los intensos comentarios que recibe en redes sociales, ya que es considerado como de los actores más atractivos de Televisa: "Pues el piropo se toma de quien viene ¿no?, pues un halago es un halago, sea de hombre o de mujer, todo se agradece, no hay porqué ofenderse mientras sea un comentario positivo", dijo en primera instancia.

Asimismo, el galán tapatío añadió: "Incluso hasta los negativos a veces se tienen que agradecer, porque si lo ves de una forma objetiva, te puede ayudar a cambiar algo que tú no ves". Christian también reconoció recibir mensajes por parte de miembros de la comunidad LGBT, lo cual no le molesta: "Cuando es un halago, hasta les contento, de repente me escriben hombres y me dicen 'oye carnal, qué guapo' y les digo 'gracias brother', no pasa absolutamente nada, es buena vibra que tú recibes".

Por otra parte, el intérprete de novelas como Corazón Guerrero contó cómo se encuentra en temas del amor: "Estoy soltero, estoy saliendo con alguien, pero ya llevo un ratote soltero, me dicen mis papás 'ya te quedaste', soy el quedado de la familia". En ese sentido, De la Campa compartió cuál es la razón por la que ha preferido no tener pareja:

La verdad es que entre el trabajo y soy una persona que ama viajar, me la paso muy bien soltero, entonces es muy difícil romper eso, los hombres tenemos que adaptarnos a esta mentalidad de meternos en relaciones nomás por meternos, es mejor llegar a una meta y decir 'hasta que yo no tenga una casa', esto, entrar a una relación", declaró.

Ya en el foro de Hoy, todo el elenco femenino aplaudió la galanura de Christian y Andrea le preguntó a Martha Figueroa sobre qué le diría si lo tuviera de frente: "Buenos días, Christian de la Campa". Al respecto, Legarreta añadió: "Exacto o ¿No has desayunado?". ¿Será este un nuevo coqueteo de la conductora hacia el actor?

