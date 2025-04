Adiós Erik Rubín: Andrea Legarreta confiesa en 'Hoy' si ya tiene novio: "Hay casting"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Andrea Legarreta de nueva cuenta se apoderó de la atención de todos los usuarios de las redes sociales y televidentes del Canal de Las Estrellas debido a que en la reciente transmisión del programa Hoy confesó cómo se encuentra en temas del amor. La también actriz de Televisa les contó a sus compañeros de elenco si es que ya tiene novio, luego de casi 3 años separada de su esposo Erik Rubín.

Como se recordará, la conductora mexicana anunció en febrero de 2023 que su romance con el exintegrante de Timbiriche había llegado a su fin después de más de dos décadas juntos y haber tenido dos hijas en común, Mía y Nina Rubín. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Andy y Erik confesaron en ese momento que ya tenían 6 meses separados, por lo que ahora se encuentran a punto de cumplir 3 años sin una relación romántica.

Pese a que ya pasó mucho tiempo desde que decidieron poner fin a su romance, hasta este momento la conductora y el productor musical han preferido no concluir el trámite de su divorcio, pues mantienen una gran relación de amistad y como socios de varios negocios. No obstante, Andrea declaró recientemente que ya se encuentra lista para dar el gran paso de conseguir una nueva pareja.

En 2023, Andrea Legarreta confirmó su separación de Erik Rubín

Resulta que durante la mañana de este jueves 17 de abril, mientras hablaban sobre una entrevista donde Cecilia Galliano confesó estar en un nuevo noviazgo, los conductores comenzaron a cuestionar a Andy acerca de si ella ya se está dando una nueva oportunidad en el amor: "¿Tú estás lista para el amor?", le preguntó Shanik Berman y así fue la respuesta de la protagonista de ¡Vivan los niños: "Yo siempre estoy lista para el amor".

¡Este es tu año! ¡ya no te tardes!", le dijeron los conductores.

En ese sentido, Andy aclaró que se encuentra totalmente tranquila y sin apuro de encontrar nuevo galán: "No, estoy bien ¡he! estoy muy bien". No obstante, la conductora dijo estar dispuesta a darse una oportunidad en el amor: "Sí voy a bailar, sí voy a bailar, o sea sí, pero no se trata de que me quieran poner ahí una pareja, o sea, estoy en casting". Finalmente, Legarreta aclaró que hasta este momento no tiene ningún pretendiente, pero no duda encontrar a alguien pronto.

No, todavía ni el primer casting, mana... pero bueno, dispuesta a hacer casting ¡estoy!", finalizó Andy.

Andrea Legarreta está dispuesta a encontrar el amor

Fuente: Tribuna