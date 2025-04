¿Agredió a Geraldine Bazán? Exsuegra de Gabriel Soto dice no regresarán porque "sufrió mucho"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Doña Rosalba Ortiz, la reconocida exsuegra de Gabriel Soto, recientemente brindó una entrevista para el programa de Venga la Alegría, en la que se sinceró con respecto a las especulaciones sobre una reconciliación entre él y su hija, Geraldine Bazán, afirmando que sabe bien que no regresarán debido a que ella "sufrió mucho" con esa separación, ¿acaso agredió a la actriz de Televisa?

Hace un par de semanas Irina Baeva afirmó durante una entrevista con Montse y Joe, declaró que ella jamás dejó al galán de melodramas porque estuviera enfermo y deprimido como él ha hecho ver en los últimos meses, afirmando que todo pasó por violencia verbal y emocional, además de infidelidades por parte de Soto, destacando que no quería hablar mucho, pero eso había pasado en general.

Ante esto, se ha dicho que el actor de Mi Camino Es Amarte podría regresar con la madre de sus dos hijas, Geraldine, por lo cual, la madre de la actriz de melodramas acaba de responder muy contundentemente que no, que ambos están en diferentes etapas en su vida: "No es cierto, no, ya sé lo que dicen pero mira las alertas, no, no, Geraldine, también no quiere una, es más ya hasta les dijo que por favor no le pregunten ya de él, que ya cada quien está haciendo su vida".

Con respecto a las razones, doña Rosalba declaró que la actriz de Corona de Lágrimas 2 sufrió demasiado al haber terminado su relación sentimental, señalando que o habrá confianza y una vez que se le rompe el corazón, es complicado regresar de eso y volver a una relación: "Donde hay deslealtad, donde no hay confianza, donde se rompieron los corazones, no, en este caso mi hija, tuvo una situación así".

Finalmente, declaró que le aplaude que aunque se encuentren separados, sean un gran equipo para sus dos hijos en común, pero que es lo único que son en realidad, unos grandes padres para sus pequeñas, pero nada más, y que no es que alguno de ellos tengan la intención de regresar a tener una relación sentimental: "Son una excelente familia, son unos excelentes padres, pero pues hasta ahí, cada quién para su casa ya".

Fuente: Tribuna del Yaqui